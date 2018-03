Die Berliner Senatsgesundheitsverwaltung will den Grünen zufolge auf ihrer Webseite künftig über abtreibende Ärzte in Berlin informieren. Das schrieben die Fraktionsvorsitzende der Partei im Abgeordnetenhaus, Silke Gebel, und die frauenpolitische Sprecherin der Fraktion, Anja Kofbinger, in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" (Mittwoch) an. Vorbild für die Hauptstadt soll Hamburg sein.