Der dicke Haushaltsüberschuss macht's möglich: Weitere 1,17 Milliarden Euro sollen in das Sondervermögen Siwa/Siwana fließen, mit dem etwa Investitionen in Schulen oder Krankenhäuser finanziert werden. Die Opposition sagt, aufstocken allein genügt nicht.

Das Berliner Abgeordnetenhaus will am Mittwoch den Weg für eine milliardenschwere Aufstockung des "Sondervermögens Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhaltigkeit"(Siwa/Siwana) frei machen. Mit dem Sondervermögen sollen langfristig Investitionen unter anderem in Krankenhäuser, Schulen und den Wohnungsbau ermöglicht werden.