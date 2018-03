imago/Seeliger Audio: Inforadio | 15.03.2018 | Jan Menzel | Bild: imago/Seeliger

"Kriegsähnliche Zustände" - SPD will das Böllern in Berlin einschränken

15.03.18 | 10:11 Uhr

Böller-Attacken auf Polizisten, Feuerwehrwagen mit zersprengten Scheiben - dem will die Berliner SPD ein Ende bereiten. Sie fordert in einem Antrag im Abgeordnetenhaus, dass Silvesterfeuerwerk nur in bestimmten Zonen gezündet werden darf.



Berliner SPD-Abgeordnete wollen das Böllern an Silvester in der Innenstadt einschränken. Wie der SPD-Vizefraktionschef im Abgeordnetenhaus, Jörg Stroedter, am Donnerstag dem rbb sagte, wird in einem Antrag gefordert, dass Böller und Raketen nur noch in bestimmten Gebieten gezündet werden dürfen.

"Kriegsähnliche Zustände"

Stroedter begründete den Vorstoß unter anderem mit den Erfahrungen der vergangenen Silvesternacht. Polizisten und Feuerwehrleute seien gezielt beschossen worden. Die "kriegsähnlichen Zustande" in Teilen der Innenstadt könne man nicht so weiterlaufen lassen, so Stroedter. Ein weiteres Argument gegen das ungehemmte Böllern ist die Luftverschmutzung. Laut Umweltbundesamt ist die Feinstaubbelastung riesig.

Zum Jahresanfang hatte bereits der Grünen-Abgeordnete Benedikt Lux böllerfreie Zonen ins Gespräch gebracht. Er begrüßte in der B.Z. den Vorstoß des Koalitionspartners. Es sei aber schwierig, solche Regelungen zu kontrollieren.

Einige Städte haben das Böllern schon verboten

Böllerverbote gibt es bereits in anderen europäischen Hauptstädten. Wer in Wien privat Feuerwerkskörper zündet, muss mit Geldstrafen von bis 3.600 Euro rechnen. Auch in Rom besteht ein Verbot, allerdings halten sich die Wenigsten daran. In Paris sind eigene Feuerwerke ebenfalls nicht erlaubt. Stattdessen gibt es ein großes, von der Stadt organisiertes Feuerwerk am Eiffelturm. In vielen deutschen Städten wie Rothenburg ob der Tauber und den Innenstädten von Bremen, Düsseldorf, Göttingen und Quedlingburg müssen die Bürger an Silvester ebenso auf das Zünden von Raketen verzichten. Grund für das Verbot sind die historischen Stadtkerne mit eng stehenden Häusern. Auf Sylt und anderenorts wurde das Verbot wegen der Reetdachhäuser verhängt.