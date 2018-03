Hunderte neue Wohnungen sollen in der Wasserstadt Oberhavel entstehen, davon 30 Prozent Sozialwohnungen. Das zumindest will der Senat. Der Bezirk Spandau wehrt sich, weil er einen neuen sozialen Brennpunkt befürchtet. Senatorin Lompscher hat nun reagiert.

Hintergrund ist die Vorgabe der rot-rot-grüne Koalition, dass bei allen Wohnungsneubauprojekten mindesten 30 Prozent Sozialwohnungen entstehen müssen. Die Stadtentwicklungsverwaltung wirft dem Bezirk vor, dass er sich nicht an diese Vorgabe hält. Das sei schon in den vergangenen Jahren der Fall gewesen, als die Quote noch bei 25 Prozent Sozialwohnungen lag.

Die Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) hat wegen eines Streits über Sozialwohnungen dem Bezirk Spandau die Zuständigkeit für das neue Bauprojekt in der Wasserstadt Oberhavel entzogen. Eine Sprecherin Lompschers bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Zeitungsbericht.

"Wir haben das Bebauungsverfahren an uns gezogen, um das langwierige Hin und Her mit dem Bezirk Spandau an dieser Stelle zu beenden", begründete Staatssekretär Sebastian Scheel den Schritt. Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung gelte "in der gesamten Stadt und zwar ohne Ausnahme".

In Spandau besteht die Sorge, dass durch die höhere Quote an Sozialwohnungen in der Wasserstadt Oberhavel eine sozial schwierige Mischung entsteht. Er wolle nicht "die sozialen Brennpunkte von morgen bauen", sagte Bezirksbaustadtrat Frank Bewig (CDU) im "Tagesspiegel" (Donnerstag). Die Ortsteile Haselhorst und Hakenfelde, zwischen denen die Wasserstadt liegt, seien laut Bewig an einigen Stellen schon jetzt "problematisch". Während die soziale Mischung in Mitte oder Pankow durch den Zuzug von Haushalten mit hohen Einkommen bedroht werde, sei es in Spandau genau umgekehrt. Bewig befürchtet, dass der Senat zehngeschossige Wohnhäuser statt der geplanten niedrigeren Gebäude baut, "nur um die Wohnungsbauzahlen aufzupolieren".

Kritik kommt auch von der CDU. Der Fraktionsvorsitzende Florian Graf warf Lompscher am Donnerstag in einer Mitteilung "Zuständigkeitsegomanie in der Wasserstadt" vor. Zentralisierung und die schleichende Entmachtung der Bezirke seien der falsche Kurs. "Besonders, wenn dadurch Millimeter vor einer Baugenehmigung das Verfahren neu aufgerollt und der dringend notwendige Wohnungsbau verzögert wird. Der Senat handelt damit klar gegen die Interessen der Berliner Mieter." Auch Baustadtrat Bewig hatte im "Tagesspiegel" erklärt, dass sich durch die Übernahme durch den Senat der Baustart für die Wasserstadt um Monate verzögern werde.