Zweckentfremdungsverbot in Berlin - Regeländerung könnte betreutes Wohnen gefährden

22.03.18 | 08:09 Uhr

Ab Mai dürfen Wohnungen in Berlin nur noch sehr begrenzt an Feriengäste vermietet werden. Die neuen Regeln für Mietwohnungen sollen am Donnerstag verabschiedet werden. Sie könnten auch Nachteile haben, etwa bei der Unterbringung pflegebedürftiger Menschen.



Das Berliner Abgeordnetenhaus will am Donnerstag neue Regeln für die Vermietung von Wohnraum an Feriengäste beschließen. Das bisher geltende Zweckentfremdungsverbot wird mit der Neuregelung einerseits verschärft. Zum anderen erkennt der Gesetzgeber an, dass die Weitervermietung von Wohnraum für Privatleute in einem bestimmten Umfang (maximal 60 Tage pro Jahr) möglich sein muss - zum Beispiel wenn man längere Zeit abwesend ist. Wer seine Wohnung auf diese Weise einem Dritten überlassen will, muss sich dafür künftig beim Bezirksamt registrieren lassen. Dagegen soll die gewerbsmäßige Weitervermietung von Wohnraum, zum Beispiel über Plattformen wie Airbnb oder Wimdu, so weit wie möglich unterbunden werden.



10.000 alte, kranke und bedürftige Menschen betroffen

Die Neuregelung des Zweckentfremdungsverbotgesetzes (ZwVbG), die vor allem der Entlastung des Wohnungsmarktes dienen soll, stößt nicht überall auf Gegenliebe, denn die Vermietung an Feriengäste ist ein lukratives Geschäft. Folgen ganz anderer Art könnte die Neuregelung aber auch für das betreute Wohnen haben.



In Berlin leben den Angaben zufolge aktuell rund 10.000 hilfebedürftige Menschen im betreuten Wohnen, das heißt: Sie werden von gemeinnützigen sozialen Trägern betreut, die die dafür benötigten Wohnungen eigens anmieten. Zu den Klienten gehören Pflegebedürftige, Menschen mit psychischen Erkrankungen, Frauen mit Gewalterfahrung, Menschen mit Behinderung, Jugendliche und Obdachlose.

"Betreutes Wohnen ist keine Zweckentfremdung"

Wenn die Neuregelung des Zweckentfremdungsverbots am Donnerstag wie erwartet beschlossen wird, dürften Vermieter nur noch an soziale Träger und die von ihnen betreuten Klienten vermieten, wenn die Träger dafür eine Ausnahmegenehmigung des zuständigen Bezirksamtes vorweisen können. Doch betreutes Wohnen sei "keine Zweckentfremdung", warnten die Wohlfahrtsverbände am Mittwoch. Deshalb müssten solche Einrichtungen von der Regelung ausgenommen werden.

Schon heute sei es kaum noch möglich, Räume für betreutes Wohnen zu finden. Die jetzt vorgesehene Genehmigungspflicht würde die Situation weiter verschärfen, erklärten die Verbände, zu denen die Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz sowie der Paritätische und der Jüdische Wohlfahrtsverband gehören. Es gebe bereits Fälle, in denen Mietverträge wegen der geplanten Gesetzesänderungen nicht zustande gekommen seien.

Ursprüngliche Gesetzesfassung scheiterte vor Gericht

Wegen der Wohnungsnot in Berlin wollte der Senat ursprünglich ein noch härteres Zweckentfremdungsverbot durchsetzen. Mehrere Anbieter allerdings zogen vor Gericht - und bekamen recht. So kam das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg im April 2017 zu dem Schluss, dass das Berliner Gesetz in Teilen verfassungswidrig sei. Im Kern geht es dabei um die sogenannte Rückwirkung. Damit sollte auch solchen Wohnungsbesitzern die Vermietung an Feriengäste verboten werden, die schon vor dem Stichtag am 31. Juli 2014 Ferienwohnungen angeboten hatten. In einem anderen Fall bekam ein Wohnungseigentümer aus Pankow recht. Er hielt sich aus privaten und beruflichen Gründen die Hälfte des Jahres im Ausland auf und wollte seine Berliner Wohnung in dieser Zeit vermieten. Das Bezirksamt wollte ihm das verbieten, woraufhin der Eigentümer vor das Verwaltungsgericht zog. Dieses entschied im August 2016, dass der Mann seine Wohnung an 182 Tagen im Jahr vermieten kann - auch dies ein Fall, der das Zweckentfremdungsverbot konterkarierte.