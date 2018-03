Berlin bietet ab sofort ein zentrales Service-Konto für Online-Behördengänge an. Damit könnten Bürger, Verwaltungen und Firmen Online-Dienste nutzen, die an dieses Konto angebunden sind, teilte die Innenverwaltung am Freitag mit.

Die Nutzer müssten sich damit nicht jedes Mal wieder neu registrieren, wenn sie einen neuen Online-Dienst in Anspruch nehmen wollen. Bereits in der vergangenen Woche während der Testphase konnten sich Nutzer bereits registrieren.