Für Privatleute in Berlin soll es ab Mai leichter möglich sein, ihre Wohnung zeitweise an Feriengäste unterzuvermieten. Die Gesetzesvorlage wurde am Donnerstag noch einmal mit einigen Änderungen beschlossen, auch das betreute Wohnen bleibt geschützt.

Mit der Neuregelung des bisher geltenden Zweckentfremdungsverbots (ZwVbG) erkennt der Gesetzgeber an, dass die Weitervermietung von Wohnraum für Privatleute in einem bestimmten Umfang möglich sein muss - zum Beispiel, wenn man längere Zeit abwesend ist.

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag neue Regeln für die Vermietung von Wohnraum an Feriengäste beschlossen. Das Berliner Abgeordnetenhaus stimmte mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen SPD, Linke und Grüne für eine entsprechende Gesetzesnovelle, die bereits zum 1. Mai in Kraft treten soll.

Wer seine Wohnung auf diese Weise einem Dritten überlassen will, muss sich dafür künftig beim Bezirksamt registrieren lassen und eine Genehmigung einholen. Laut Gesetz ist die in der Regel zu erteilen, wenn der Anbieter die Räume weiter als Hauptwohnung nutzt. Bisher hatte sie eher Ausnahmecharakter.

"Dass die Verordnungsmöglichkeit noch 'in letzter Minute' in das Gesetz aufgenommen wurde ist ein gutes Zeichen", sagte Hoyer rbb|24. "Nun wird es darauf ankommen, dass möglichst schnell eine klar formulierte Rechtverordnung erlassen wird."

Im Vorfeld hatten mehrere Verbände, zu denen neben der Paritätischen auch die Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz sowie der Jüdische Wohlfahrtsverband gehören, darauf hingewiesen, dass es heute kaum noch möglich sei, Räume für betreutes Wohnen zu finden. Die zunächst befürchtete Genehmigungspflicht würde die Situation weiter verschärfen, hatten die Verbände noch am Mittwoch erklärt. Es gebe bereits Fälle, in denen Mietverträge wegen der geplanten Gesetzesänderungen nicht zustande gekommen seien.

Wegen der Wohnungsnot in Berlin wollte der Senat ursprünglich ein noch härteres Zweckentfremdungsverbot durchsetzen. Mehrere Anbieter allerdings zogen vor Gericht - und bekamen recht. So kam das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg im April 2017 zu dem Schluss, dass das Berliner Gesetz in Teilen verfassungswidrig sei. Im Kern geht es dabei um die sogenannte Rückwirkung. Damit sollte auch solchen Wohnungsbesitzern die Vermietung an Feriengäste verboten werden, die schon vor dem Stichtag am 31. Juli 2014 Ferienwohnungen angeboten hatten.

In einem anderen Fall bekam ein Wohnungseigentümer aus Pankow recht. Er hielt sich aus privaten und beruflichen Gründen die Hälfte des Jahres im Ausland auf und wollte seine Berliner Wohnung in dieser Zeit vermieten. Das Bezirksamt wollte ihm das verbieten, woraufhin der Eigentümer vor das Verwaltungsgericht zog. Dieses entschied im August 2016, dass der Mann seine Wohnung an 182 Tagen im Jahr vermieten kann - auch dies ein Fall, der das Zweckentfremdungsverbot konterkarierte.