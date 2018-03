Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus wollen bei ihrer Klausurtagung am Samstag einen Aktionsplan für Berlins Digitalisierung beschließen. Mit im Paket: Glasfaser für Schulen und Bibliotheken sowie eine Belohnung für Hacker, die IT-Sicherheitslücken aufdecken.

Der Hackerangriff auf die Bundesregierung habe ihnen erneut vor Augen geführt, wie wichtig eine funktionierende IT-Sicherheit sei. Vorhandene Sicherheitslücken in der IT der Berliner Verwaltung müssten "schnellstmöglich geschlossen werden", heißt es im Beschluss.

Das Land Berlin sollte nach Meinung der Grünen-Fraktion eine Belohnung an Hacker zahlen, wenn sie Sicherheitslücken im IT-Netz finden. Vorbild könnten große Tech-Konzerne wie Facebook oder Google sein. "Das einfache Prinzip: Wer als Sicherheitsexperte eine Sicherheitslücke entdeckt und sie meldet, wird mit einem Awareness-Preisgeld ausgezeichnet", forderten die Grünen auf einer Klausurtagung am Freitag.

Ausländische Hacker waren nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in das bislang als sicher geltende Datennetzwerk des Bundes und der Sicherheitsbehörden eingedrungen. Die Berliner Grünen-Fraktion sprach sich auch dafür aus, einen Digitalisierungsbeauftragten beim Senat zu schaffen. "Viele Firmen benötigen Unterstützung, um analoge Prozesse zu digitalisieren oder neue digitale Geschäftsmodelle zu fnden", teilte Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel mit.

Außerdem wollen die Berliner Grünen die Digitalisierung der Stadt umfassend vorantreiben. Dafür wurde auf der Fraktionsklausur ein 11-Punkte-Plan beschlossen.

So sollen Bibliotheken, Schulen, Volkshochschulen per Glasfaser an das schnelle Internet angeschlossen werden. 5G als neuer Mobilfunkstandard soll durch eine berlinweit einheitliche Genehmigungspraxis befördert werden.

Die Grünen wollen außerdem das digitale Bürgeramt Realität werden lassen, mit einem Komplettservice von der Geburtsurkunde über Bewohner-Parkausweisen bis zur Gewerbeanmeldung. Digitale Angebote, so der Plan, sollen allen zugute kommen und zugänglich sein, auch den Berlinern, die wenig Geld haben. Daher möchten die Grünen den Berlin-Pass um eine digitale Komponente erweitern. Damit könnten Berlin-Pass-Inhaber vergünstigt kulturelle Angebote wie zum Beispiel den On-Demand-Service der Berliner Philharmoniker nutzen.