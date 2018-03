Berliner Karfreitagsprozession erinnert an Leid in der Welt

Mit der traditionellen ökumenischen Karfreitagsprozession ist in Berlin an das Leiden Jesu Christi und die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert worden. An der Prozession hätten sich am Freitag mehrere hundert Menschen beteiligt, darunter der evangelische Bischof Markus Dröge und der katholische Erzbischof Heiner Koch, sagte die Sprecherin des evangelischen Kirchenkreises Stadtmitte, Christiane Bertelsmann, dem Evangelischen Pressedienst in Berlin. Die Teilnehmer zogen schweigend von der Marienkirche aus durch Mitte und trugen dabei ein rund 50 Kilogramm schweres und knapp drei Meter hohes Kreuz.

An sieben Stationen, darunter dem Marx-Engels-Forum, der Neuen Wache, der St. Hedwigs-Kathedrale und dem Berliner Dom, wurden bei der Prozession an Kriege und ihre Folgen erinnert. Der evangelische Militärbischof Sigurd Rink betonte dabei, der Karfreitag als Tag der Kreuzigung Jesu Christi stehe dafür, "dass eine mordende Staatsmacht am Ende nicht Sieger bleibt". Maßstab der Gerechtigkeit eines Staates "ist und bleibt das Recht des Einzelnen", betonte der Theologe. Die Rechte von Außenseitern, die über kein einflussreiches Machtgeflecht verfügten, müssten geachtet werden.

Im Mittelpunkt der Karfreitagsprozession durch Berlins Mitte stand in diesem Jahr der 100 Jahre zurückliegende Erste Weltkrieg. "Krieg und Gewalt dauern auf der Welt an", erklärte der Superintendent des Kirchenkreises Stadtmitte, Bertold Höcker: "Wir in Europa können dankbar sein für solch lange Friedenszeiten." Die Karfreitagsprozession zeige, "dass wir die Leidenden in der Welt nicht vergessen, sondern mit ihnen solidarisch sind".