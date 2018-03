Vertreter von Sinti und Roma haben am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus beklagt, trotz des 2013 beschlossenen Aktionsplans diskriminiert und sozial benachteiligt zu werden. Insbesondere bei Job- und Wohnungssuche hätten sie kaum eine Chance.

Vertreter von Sinti und Roma haben in diesem Rahmen von anhaltender Diskriminierung und sozialer Benachteiligung berichtet. Zwar funktioniere der 2013 verabschiedete Roma-Aktionsplan des Senats in weiten Teilen recht gut, grundlegende Probleme aber seien weiterhin ungelöst.

Benachteiligung durch Behördenmitarbeiter, rassistische Kommentare, diskriminierende Medienberichte: In Berlin werden Sinti und Roma immer häufiger benachteiligt. Das belegt die Dokumentation diskriminierender Vorfälle des Vereins Amaro Foro.

Vor allem müsse die Mitsprache der Sinti- und Roma-Gemeinden besser gefördert werden, so die Forderung. Denn an Hilfsangeboten mangele es nicht, an der Möglichkeit, sie richtig zu nutzen, häufig aber schon. Dafür müsse die Selbstorganisation der Sinti und Roma untereinander gestärkt werden, forderten Vertreter mehrerer Hilfsorganisationen.

So fehle zum Beispiel Personal für juristische Auseinandersetzungen mit Behörden, bei denen sich Roma oft diskriminiert fühlen. Auch die Kommunikation mit Ämtern sei oft schwierig, weil Formulare beispielsweise nur auf Deutsch ausgestellt werden oder in den Behörden Übersetzer für Rumänisch und Bulgarisch fehlten.