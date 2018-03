Rechtsextremist Mario R. soll mit Gaspistolen gehandelt haben, um deutsche Bürger gegen Flüchtlinge zu bewaffnen. Seit mehr als einem Jahr hat die Berliner Staatsanwaltschaft dazu ermittelt - jetzt wurde R. in Budapest verhaftet. In Berlin soll er nun angeklagt werden.

Der mutmaßliche Betreiber der Internetplattform "Migrantenschreck", Mario R., ist am Mittwochmorgen in Ungarn verhaftet worden. Der Vorwurf lautet auf illegalen Waffenhandel, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin auf Twitter mitteilte.

Zwei Objekte in Budapest und Barcs seien untersucht worden, schrieb die Generalstaatsanwaltschaft in einem zweiten Tweet. Dabei seien Beweismittel sichergestellt worden, vor allem Datenträger. Die Staatsanwaltschaft will den Verdächtigen nun ausliefern lassen

und in Berlin Anklage gegen ihn erheben.