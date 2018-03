imago/Schöning Video: Abendschau | 09.03.2018 | Timo Fabian Nicolas | Bild: imago/Schöning

Kandidatur als Bezirksbürgermeister - Neuköllner SPD-Fraktionschef Hikel will Giffey beerben

09.03.18 | 21:37 Uhr

Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey wird Familienministerin - das ist seit Freitagmorgen offiziell. Noch am Abend beriet die Neuköllner SPD, wer ihr Amt übernehmen könnte. Und es gibt einen Bewerber.



Auf das freiwerdende Amt des Neuköllner Bezirksbürgermeisters bewirbt sich Martin Hikel, der Chef der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung. Das habe der 31-Jährige am Freitag bei einer Beratung des Neuköllner SPD-Kreisvorstands erklärt, teilte der Kreisverband am Freitagabend mit. Am Freitagmorgen war offiziell bestätigt worden, dass die bisherige Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) Familienministerin in einer Großen Koalition wird.

Nach Angaben des Vorstandsmitglieds und Bundestagsabgeordneten Fritz Felgentreu vom Abend gab es zunächst keine weiteren Kandidaten.



Hikel ist nach Angaben auf der Internetseite der SPD Rudow Jahrgang 1986, studierte Politikwissenschaften und Mathematik an der FU Berlin und arbeitet seit 2016 als Lehrer an einer Berliner Schule. Seit 2005 gehört er demnach der SPD an. Der aus Neukölln stammende Hikel hat sich in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben besonders mit Verkehrspolitik beschäftigt.

Wahl in der BVV am 21. März?

Die Neuköllner SPD wird nun in den kommenden eineinhalb Wochen über die Nominierung eines Kandidaten für die Wahl in der Bezirksverordnetenversammlung entscheiden. Berlin-Neukölln könnte bereits in der BVV-Sitzung am 21. März einen neuen Bezirksbürgermeister oder eine Bezirksbürgermeisterin bekommen.