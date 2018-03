Der Präsident der Grundstücksverbandes VDGN, Christoph Schmidt-Jansa, schäumt: "Bausenatorin Lompscher scheint nicht mehr in der Lage sein, das zu leiten." Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) müsse sie entlassen und den Wohnungsbau zur Chefsache machen. 500 Bewohner der "Anlage Blankenburg" applaudieren am Dienstagabend in der Scheune auf dem Stadtgut Buch. Sie fühlen sich von der Senatorin Katrin Lompscher (Linke) getäuscht.

Anfang März erfuhren die Kleingärtner und Datschenbesitzer erstmals davon, dass für das neue Stadtquartier "Blankenburger Süden" 10.000 Wohnungen gebaut werden sollen – und wurden davon vollkommen überrascht. Denn seit dem Start der Planungen vor rund zwei Jahren war immer von 6.000 Wohnungen die Rede. Nun müssen auch hunderte Grundstückseigner auf dem Erholungsgrundstück "Anlage Blankenburg" fürchten, enteignet zu werden