Geringste Arztdichte in Deutschland - Brandenburg hat mehr Ärzte und bleibt trotzdem Schlusslicht

29.03.18 | 18:36 Uhr

Nirgendwo in Deutschland ist die Arztdichte so gering wie in Brandenburg. Daran ändert auch ein jüngst registrierter starker Anstieg bei den niedergelassenen Ärzten nichts. Wie schlecht Brandenburger Patienten dastehen, wird im Vergleich mit Berlin deutlich.



In keinem anderen Flächen-Bundesland hat die Zahl der Ärzte im Jahr 2017 so stark zugenommen wie in Brandenburg. Trotzdem liegt das Land bei der Arztdichte in Deutschland weiterhin auf dem letzten Platz. Im vergangenen Jahr gab es in Brandenburg 9.929 Mediziner, wie die Bundesärztekammer am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das ist ein Anstieg von 2,4 Prozent. Damit lag Brandenburg beim Zuwachs deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 1,7 Prozent.



Allerdings liegt die Arztdichte in Brandenburg den Angaben zufolge nur bei 251 Einwohnern je Arzt. In keinem anderen Bundesland ist die Quote schlechter. Bundesweit kommen 214 Menschen auf einen Arzt.

Arztverband beklagt Nachwuchsprobleme

Auch in Berlin ist die Zahl der Ärzte im vergangenen Jahr angestiegen auf nun 22.529. Das ist ein Anstieg von 2,1 Prozent. In Berlin liegt die Arztdichte den Angaben zufolge bei 159 Einwohnern je Arzt. Nur in Hamburg ist die Quote besser. Im gesamten Bundesgebiet gab es 385.149 berufstätige Mediziner. Die Berufsvertretung warnte trotz des Gesamtanstiegs in Deutschland vor einem drohenden Mangel, da in der älter werdenden Bevölkerung der Behandlungsbedarf zunehme. "Wer nur Köpfe zählt, macht es sich zu einfach", sagte Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery. "Uns fehlen Arztstunden." Ohne Gegensteuern auch mit stärkerer Ausbildung werde sich dieser Mangel verschärfen. Unter den niedergelassenen Medizinern seien deutschlandweit demnach weiter nur 2,7 Prozent jünger als 40 Jahre.



