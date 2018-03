Land Brandenburg Video: Brandenburg aktuell | 06.03.2018 | Carsten Krippahl | Bild: Land Brandenburg

"Es kann so einfach sein" - Brandenburg-Kampagne disst vor allem Berlin

06.03.18 | 17:53 Uhr

Brandenburg möchte ein neues Image. Das sollte eigentlich "einfach sein". Doch die Kampagne tut sich schwer. Nachdem der Slogan nicht sonderlich gut ankam, fiel auch eine erste Version für einen Image-Film durch. Nun geht es vor allem gegen Berlin.



Knapp zwei Wochen nach der Bekanntgabe des Slogans "Es kann so einfach sein" hat die Landesregierung in Potsdam am Dienstag einen Teaser-Film für die neue Image-Kampagne des Landes Brandenburg veröffentlicht.



Nachdem vor wenigen Tagen ein erster Entwurf in der Staatskanzlei durchgefallen war, gab das Kabinett am Mittag einer überarbeiteten Version grünes Licht. Der Film soll in den sozialen Netzwerken die Kampagne, die am 1. Mai bundesweit starten soll, anschieben. Doch zunächst geht es erst einmal gegen ein graues Berlin.



"Ein Ort, wo 'einfach' nicht weniger bedeutet, sondern mehr"

In der ersten Hälfte des 80 Sekunden langen Clips wird vor allem das hektische Treiben in der Bundeshauptstadt gezeigt, garniert mit Gegensatzpaaren wie "einfach machen ohne zu planen" oder "einfach vorbeikommen statt ewig zu chatten". Angespielt wird auch auf den aggressiven Verkehr sowie die strapaziöse Wohnungssuche in Berlin. Schließlich geht es über nach Brandenburg, "an einen Ort, wo 'einfach' nicht weniger bedeutet, sondern mehr". Das Video endet dann mit idyllischen bunten Bildern aus Brandenburg.



Werbung kostet 3,5 Millionen Euro

"Wir können verdammt stolz auf unser Land sein, denn wir haben vieles erreicht. Brandenburg muss aber bundesweit sichtbarer werden. Dafür unsere Kampagne", erklärte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD). Der Slogan trifft derweil unter den fünf Landtagsfraktion auf ein mehrheitlich kritisches Echo. Zwar sei die neue Image-Kampagne Brandenburgs deutlich preiswerter als beispielsweise die von Badem-Württemberg, die acht Millionen Euro kostete. Finanzminister Christian Görke von den Linken hatte dem rbb vor zwei Wochen erklärt, für die Werbung seien in den nächsten drei Jahren 3,5 Millionen Euro eingeplant.

Bild: Landesregierung Brandenburg

"Einfach"-Slogan tut sich schwer

Der Slogan sei aber irgendwie trocken, anders als der emotionale Werbefilm, hieß es nun. Das Ganze müsse weiterentwickelt werden, sagte Mike Bischoff, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. Es gebe schönere Sprüche, die man finden könne – lautet das Zwischenfazit von Thomas Domres von der Linken. Die Grünen sprechen in Person von Axel Vogel von einem "ziemlichen Fehlschlag" der Werbetexter. Die Landesregierung sei gut beraten gewesen, erst einmal die Bremse reinzuhauen.



Die CDU will, dass der neue Slogan die Region Brandenburg und Berlin gemeinsam anspricht. Der bisherige sei "nichtssagend", so Ingo Senftleben. Und schade um das Geld für einen so "uninspirierten" Slogan sei es, sagte AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz.

Ministerpräsident Woidke stellte sich vor den viel kritisierten Slogan. Er finde ihn gut: "Er drückt vieles aus, auch märkische Bodenständigkeit. Und er zeigt, dass bei uns vieles einfach möglich ist."

Entwickelt wurde das Video - wie die gesamte Kampagne - von der Werbeagentur Scholz & Friends. Damit hat sich Brandenburg die Agentur rausgepickt, die für Baden-Württemberg einen sehr erfolgreichen Slogan entwarf: "Wir können alles. Außer Hochdeutsch."

Brandenburg sagte vielen bislang nichts

Bisher wurden Autofahrer, die die Grenze zum Bundesland querten, an den Autobahnen mit dem Spruch "Neue Perspektiven entdecken" begrüßt. Nun will sich das Bundesland nun ein neues Image geben. Oder eher: überhaupt eines. Im Sommer vergangenen Jahres hatte eine Umfrage ergeben, dass Brandenburg "in der bundesweiten Wahrnehmung wenig präsent" ist und ein "geringes Profil" besitzt. Touristische Attraktionen des Landes wurden bei den Befragten oft woanders verortet. Die Nähe zur Hauptstadt Berlin war laut Umfrage das Wichtigste, was ein Leben in Brandenburg attraktiv macht. Und ausgerechnet davon distanziert sich die Kampagne nun als erstes.