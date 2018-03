Beitragfreies Kita-Jahr in Brandenburg nimmt Form an

Der Landtag von Brandenburg hat am Mittwoch das kostenlose letzte Kita-Jahr auf den Weg gebracht. Vom 1. August an sollen die Eltern für dieses Jahr kein Geld mehr bezahlen müssen, heißt es in dem Gesetzesentwurf der rot-roten Koalition. Das Plenum überwies den Antrag einstimmig zur weiteren Beratung in die Ausschüsse. Das Gesetz soll noch vor der Sommerpause in zweiter Lesung verabschiedet werden.



"Kitas sind wie Schulen und Hochschulen Bildungseinrichtungen", sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) zur Begründung. Diese sollten beitragsfrei sein. Eltern würden mit dem Gesetz im Schnitt um 1.320 Euro entlastet. "Das ist für viele Familien viel, viel Geld", sagte die Ministerin im Landtag. "Das ist vielleicht der Urlaub mit den Kindern oder eine größere Anschaffung - das sind Mittel, die unmittelbar Familien, und vermutlich zum großen Anteil auch Freizeit und Bildung, zugute kommen."