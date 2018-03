Bild: dpa-Zentralbild

Brandenburger Polizei - LKA ermittelt wegen Geheimnisverrats gegen Beamte

01.03.18 | 18:57 Uhr

Mehrfach war es in den vergangenen Wochen zu Informationspannen bei der Brandenburger Polizei gekommen. Details aus Ermittlungsakten gelangten an Journalisten oder in soziale Netzwerke. Nun ermittelt das LKA in zwei Fällen.



Wegen des Geheimnisverrats bei der Brandenburger Polizei hat das Landeskriminalamt zwei Ermittlungsverfahren gegen Beamte eingeleitet. "Es wurden auch Disziplinarmaßnahmen eingeleitet, die nun so lange ruhen, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind", sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. Die Polizeiführung geht davon aus, dass einzelne Beamte Details zu Polizeieinsätzen an Journalisten weitergegeben haben.



Persönliche Daten von Zeugin veröffentlicht

Das Polizeipräsidium hatte Mitte Februar das interne Informationssystem mit den Dokumentationen von Ermittlungen für alle Beamten gesperrt, nachdem mehrfach vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit gelangt waren. Unter anderem gelangten Details zum Fall einer erschossenen Frau aus dem Havelland an die Öffentlichkeit. Nach einem Messerangriff eines syrischen Flüchtlings in Cottbus seien im Januar sogar die Adresse und Telefonnummer einer Zeugin in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht worden.

Inzwischen wurde die Datenbank nach Angaben des Innenministeriums wieder für 1.200 Beamte freigegeben, die sie für ihren Dienst unbedingt benötigten. Zuvor hatten rund 5.000 Beamte Zugriff auf das System.



Beamte machen sich strafbar

Der Sprecher des Brandenburger Innenministeriums, Lothar Wiegand, hatte Mitte Februar betont: "Beamte machen sich strafbar, wenn sie interne Informationen an die Öffentlichkeit geben - und dagegen muss die Polizei vorgehen". Schon im Mai vergangenen Jahres waren Details zu einem Dienstwagen-Unfall von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in einer Zeitung veröffentlicht worden. Dasselbe geschah, nachdem die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) im Januar auf dem Weg nach Berlin in der Nähe von Potsdam verunglückte.



Sendung: Brandenburg Aktuell, 01.03.2018, 19.30 Uhr