Bild: imago stock&people

Kurswechsel bei der CDU - Flughafen Tegel entzweit jetzt auch Brandenburg

07.03.18 | 07:49 Uhr

Der Streit um die Offenhaltung des Flughafens Tegel hat nun auch Brandenburg erreicht: Eine Volksinitiative macht mobil - und auch die CDU kann sich plötzlich einen längeren Betrieb vorstellen.



Der Potsdamer Landtag will sich am Mittwoch mit einer möglichen Offenhaltung des Berliner Flughafens Tegel befassen. Der fraktionslose Abgeordnete Péter Vida von den Freien Wählern hat einen Antrag eingebracht, wonach der Landesentwicklungsplan so abgeändert werden soll, dass der Flughafen TXL weiter geöffnet bleiben könnte.



Angesichts der rot-roten Mehrheit im Plenum werden dem Antrag zwar keine echten Chancen eingeräumt - dennoch sorgt das Thema derzeit für Debatten in der Brandenburger Politik: Am Montag kündigte ein Bündnis an, eine Volksinitiative für den dauerhaften Weiterbetrieb des Flughafens jetzt aktiv vorantreiben zu wollen. In Berlin könnte es zudem einen dritten Untersuchungsausschuss zum Flughafen BER geben - dies wollen CDU und FDP nach Angaben vom Dienstag in die Wege leiten. Der Ausschuss soll sich nach den Vorstellungen der beiden Parteien auch mit der Kapazität des BER befassen - und auch mit einem Weiterbetrieb von Tegel.



Im Programm imago/imagebroker, dpa, rbb Heute im Parlament - 57. Sitzung des Brandenburger Landtags Das rbb Fernsehen berichtet in "Heute im Parlament" ab 15 Uhr live von der 57. Sitzung des Brandenburger Landtags.



Kursschwenk bei der Brandenburger CDU

Die Brandenburger CDU zeigte sich am Dienstag überraschend offen für einen längeren Betrieb von Tegel und will eine befristete Offenhaltung rechtlich prüfen lassen. Ein befristeter Parallelbetrieb von TXL und BER könne einem Kapazitätenmangel für den Flugverkehr gegensteuern, sagte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag. Die bisherige Regelung im Planfeststellungsbeschluss, wonach Tegel innerhalb von sechs Monaten nach der Eröffnung des Großflughafens BER schließen muss, sei zu starr. Senftleben wollte keine Zeitspanne für den Parallelbetrieb der Flughäfen nennen. Dies hänge auch vom Baufortschritt bei der geplanten Erweiterung des BER und von der Fluggastentwicklung ab. Nur wenige Tage zuvor hatte Ingo Senftleben noch erklärt, die Brandenburger CDU sei gegen eine Offenhaltung von Tegel und stehe zu den Beschlüssen der drei Gesellschafter. Von der Brandenburger CDU hieß es allerdings, sie wolle sich nicht der Volksinitiative Pro Tegel anschließen - wie dies im vergangenen Jahr die Berliner CDU getan hatte. Bei dem

Volksentscheid in Berlin stimmte schließlich eine Mehrheit für die Offenhaltung von Tegel. Rechtlich ist dies für den Berliner Senat allerdings nicht bindend. Eine Umsetzung hätte massive rechtliche und finanzielle Probleme zu überwinden - und würde auch die Zustimmung Brandenburgs und des Bundes als Miteigentümer der gemeinsamen Flughafengesellschaft erfordern.

Warnung vor langem und teurem Streit

SPD, Grüne und Linke in Brandenburg warnen daher vor einer weiteren Offenhaltung des Airports Tegel. Ein Rütteln an den Schließungsplänen hätte enorme Folgen, sagte SPD-Fraktionschef Mike Bischoff. Ein Weiterbetrieb wäre ein großer finanzieller Brocken. Zudem gebe es in Tegel keinen Schallschutz auf heutigem Niveau und ein Weiterbetrieb von Tegel würde den Ausbau des BER behindern.



Der Linken-Abgeordnete Thomas Domres nannte die Volksinitiative für die Offenhaltung von Tegel einen Wiederbelebungsversuch für die FDP. "Politik ist gut beraten, verlässlich zu sein", sagte auch der Linken-Abgeordnete Matthias Loehr. Die Anwohner in Tegel erwarteten, dass Zusagen eingehalten würden. Änderungen an den Bauplanungen würden die Verwaltungsgerichte die nächsten zehn bis zwölf Jahre beschäftigen.



Auch die Grünen sind gegen einen Weiterbetrieb von Tegel. Es gebe in der Tegel-Volksinitiative völlig gegenläufige Interessen, sagte Fraktionschef Axel Vogel. Während sich Anhänger der Initiative im Raum Schönefeld mit dem Weiterbetrieb von Tegel eine Entlastung erhofften, setze die FDP offensichtlich auf völlig unrealistisch hohe Fluggastzahlen an beiden Airports.



Sendung: Heute im Parlament | 07.03.2018 | 15 Uhr