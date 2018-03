"Zukunft Heimat" führt nach Angaben der Landesregierung bereits seit Mai 2017 Versammlungen in Cottbus durch. Mit ihren Aktivitäten orientiere sich der Verein an dem Vorbild der "Pegida"-Demonstrationen in Dresden. Der Verein setze "auf eine Mobilisierung von möglichst vielen asylkritischen und politikverdrossenen Bürgern, um zu suggerieren, dass es sich um eine dynamische Massenbewegung handelt", so die Landesregierung. Zu Demonstrationen von "Zukunft Heimat" in Cottbus waren zuletzt 2.500 bis mehr als 3.000 Teilnehmer gekommen.

Zwar sei das Thema Anti-Asyl weiterhin in allen Regionen des Landes Brandenburg präsent, "Demonstrationen in wesentlicher Größenordnung" fänden aktuell nur in Cottbus statt, so die Landesregierung in ihrer Antwort. Hier treffe eine "rechtsextremistische Mischszene" mit einem hohen Mobilisierungspotential bis hin nach Sachsen zusammen. Zusammen mit den zuletzt durch syrische Flüchtlinge verübten Straftaten sei das geeignet, "eine asyl- und fremdenfeindliche Stimmung in der Stadt anzuheizen", hieß es weiter.

Nonnemacher forderte die rot-rote Brandenburger Landesregierung auf, gegen diese asyl- und fremdenfeindliche Stimmung in Cottbus "dringend mit allen Mitteln" zu handeln. "Die Landesregierung sollte endlich aufhören, rechtsextremistische Propaganda bei 'Zukunft Heimat'-Kundgebungen als bloße Asylkritik zu verharmlosen." Der Umgang mit dem Rechtsextremismus in Brandenburg hat sich der Grünen-Fraktionschefin zufolge massiv verändert. Die verbotene "Widerstandsbewegung in Südbrandenburg" habe ihre nächtlichen Aufmärsche vor sechs Jahren noch konspirativ organisieren müssen, um die "Volkstod"-Kampagne realisieren zu können, so Nonnemacher, "'Zukunft Heimat' kann heute hingegen am helllichten Tag und in aller Öffentlichkeit agitieren".