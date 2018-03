Nach dem Berliner Volksentscheid für die Offenhaltung des Flughafens Tegel will auch ein Verein in Brandenburg eine entsprechende Volksinitiative starten. Der Verein Brandenburg braucht Tegel, werde die Volksinitiative voraussichtlich im Frühjahr auf den Weg bringen, kündigte der fraktionslose Landtagsabgeordnete Péter Vida (BVB/Freie Wähler) am Samstag an. Zuvor will Vida in der kommenden Woche einen Antrag zum Weiterbetrieb von Tegel auch nach einer Inbetriebnahme des Hauptstadtflughafens BER in den Brandenburger Landtag einbringen.