bunter Rheinländer Sonntag, 04.03.2018 | 18:27 Uhr

Eine Quelle könnte das Bamf selbst sein, das eine Anerkennungsquote von 2% angab.



Wenn 2% (oder 5%) anerkannte Asylbewerber sind, versteht sowieso kaum jemand, warum die anderen 95% oder 98% geduldet werden.

Gerade in Berlin, das bekannt für die lasche Abschiebungspraxis ist, lockt dies eben die entsprechende Klientel erst an, die eigentlich gar keine Bleibeperspektive haben und dies auch wissen.

In einigen Städten in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz gibt es gar Beschränkungen des Zuzugs - sogar trotz rot/irgendwas Landesregierung. Das spricht sich herum und entsprechend entwickeln sich wohl auch die Sröme der Migranten.

Einer der bekanntesten abgelehnten, aber geduldeten Asylbewerber ist z.B. Anis Amri.

Auch Hussein K. aus Freiburg, der Mörder des 50-Jährigen in Hamburg oder der Mörder von Mia (15) aus Kandel waren abgelehnt, aber teilweise trotz falscher Identitäten und Altersangaben weiterhin geduldet.



Den Schaden haben neben den Opfern auch die ehrlichen Flüchtlinge