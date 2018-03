Bernhard Knuth ist der einige Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Beelitz am Sonntag. Der parteilose Amtsinhaber tritt zum zweiten Mal an, 2010 setzte er sich bereits im ersten Wahlkampf mit 64 Prozent der Stimmen gegen die Konkurrenz durch.

Knuth tritt unter dem Motto "Weiter so für unser aller Zuhause" zu seiner zweiten Bürgermeisterwahl an. Er will für die Weiterentwicklung der Stadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort eintreten. In den kommenden Jahren soll unter anderem die Sanierung der Beelitzer Heilstätten forciert und die Landesgartenschau in die Spargelstadt geholt werden.

Nominiert wurden Bernhard Knuth von der Listenvereinigung der Bürgerbündnisse UKB und BB Beelitz. Zur Wahl aufgerufen sind rund 10.400 Beelitzer, wahlberechtigt sind auch Jugendliche ab 16 Jahren. Gewählt ist ein Kandidat, wenn er mindestens 50 Prozent der Stimmen erhält. Mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten müssen für Knuth stimmen, damit die Wahl gültig ist.