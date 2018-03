Das Strafmaß für geheimdienstliche Agententätigkeit reicht in besonders schweren Fällen bis zu zehn Jahren Freiheitsentzug. Long N. H. soll laut der Behörde unter anderem in Prag einen Transporter angemietet haben, der für die Entführung benutzt wurde.

Im Fall des mutmaßlich aus Deutschland nach Vietnam entführten Geschäftsmanns Trinh Xuan Thanh hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen den 47 Jahre alten Vietnamesen Long N. H. erhoben. Er werde verdächtigt, sich an der Entführung des ehemaligen kommunistischen Funktionärs und seiner Begleiterin am 23. Juli 2017 in Berlin beteiligt zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mit. Die Anklage vor dem Staatsschutzsenat des Kammergerichts Berlin lautet auf geheimdienstliche Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung nach den Paragrafen 27, 99 und 239 des Strafgesetzbuches (StGB).

Im Tiergarten entführter Vietnamese muss lebenslang in Haft

Korruptionsprozess in Hanoi

Thanh, der in Deutschland Asyl beantragt hatte, war nach Angaben der deutschen Behörden vom vietnamesischen Geheimdienst aus dem Berliner Tiergarten verschleppt und nach Vietnam gebracht worden. Der Anklage zufolge wurden er und seine Begleiterin von mehreren Männern auf offener Straße in einen Transporter gezerrt und zunächst in die Botschaft des südostasiatischen Landes gebracht. Von dort aus sei der Funktionär dann auf unbekanntem Weg nach Vietnam verschleppt worden.

Die mutmaßlichen Täter waren demnach Mitarbeiter des vietnamesischen Geheimdiensts, der Botschaft sowie mehrere in Europa lebende Vietnamesen, darunter Long N. H.. Er wurde den Angaben zufolge am Tag nach der Entführung in Tschechien festgenommen und später auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls nach Berlin ausgeliefert.