Als Konsequenz aus dem Datenskandal fordert die IT-Expertin Anke Domscheit-Berg, die als Parteilose für die Linke im Bundestag sitzt, verständliche und standardisierte Vorgaben für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs), denen User vor der Nutzung eines Dienstes zustimmen müssen. "Heute sind sie extra so geschrieben, dass niemand sie liest, aber alle ihr Häkchen bei 'Habe ich gelesen und akzeptiere ich' setzen", schrieb Domscheit-Berg in ihrem Blog [ankedomscheitberg.de] . Nutzer sollten außerdem die Möglichkeit haben, der Freigabe einzelner Daten zu widersprechen – etwa bei der Taschenlampen-App, die auf das Adressbuch zugreifen will, ohne dass dies für den Betrieb der App erforderlich ist.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit Blick auf den Datenskandal die Macht der sozialen Medien kritisiert. "Die großen Plattformen im Internet mit ihren Hunderten Millionen von Nutzern machen es möglich, dass Falschinformationen und Verschwörungstheorien heute in Windeseile verbreitet und massenhaft 'geteilt' werden", sagte er am Mittwoch in Berlin. "Es sind Parallelwelten entstanden, in denen die Selbstbestätigung durch den Austausch mit Gleichgesinnten vorherrscht und alles ausgeblendet wird, was der eigenen Sichtweise widerspricht", sagte er.

Schon längst müssten professionelle Journalisten im Kampf um Aufmerksamkeit gegen Algorithmen und Meinungsroboter antreten, erklärte Steinmeier. Die digitalen Medien hätten eine "gewaltige Kraft" und könnten die "epidemische Verbreitung von Desinformation" bewirken. Kritische journalistische Medien seien daher notwendiger denn je. Dazu gehöre auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Durch Fakten-Checks müsste Verschwörungstheorien entgegengesteuert werden, so Steinmeier.