Erleichterung unter den Kneipenbetreibern in der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain: Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hatte vergangene Woche einen Antrag auf eine Sperrstunde in der Straße abgelehnt. Die Gastronomen müssen zunächst nicht fürchten, den Außenausschank ab 23 Uhr zu schließen. In der Simon-Dach-Straße gibt es zahlreiche Bars, Kneipen und Restaurants - vor allem im Sommer sitzen viele Leute draußen.



Hayati Sinkaya, der das Restaurant "Mojito" in der Simon-Dach-Straße betreibt, ist glücklich darüber. Zwar habe er Verständnis für Nachbarn, die arbeiten und früh schlafen gehen wollen. Aber: Es seien mehr und mehr Leute hierhin gezogen, die sich beschwerten. Mit der Sperrstunden hätte er keine Geschäfte mehr gemacht, wie er sagt. "Das war über Jahre ein großes Thema hier", sagte er rbb|24 am Wochenende.