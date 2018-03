Bild: dpa/Kremming

rbb-Daten-Recherche - So geht es der Berliner Justiz tatsächlich

19.03.18 | 05:00 Uhr

Komplett überlastet, nichts geht mehr: 2017 sorgte dieser Hilferuf der Berliner Justiz für Schlagzeilen. rbb-Reporter haben bei Richtern, Staatsanwälten und Justizwachmeistern in der ganzen Stadt nachgefragt - und Daten gesammelt. Eine Bestandsaufnahme.

Im vergangenen Jahr schienen Teile der Berliner Justiz regelrecht am Boden zu liegen: Richter und Staatsanwälte beklagten sich bitter über Personal- und Raummangel, aus einer Haftanstalt entwich innerhalb weniger Tage ein ganzer Schwung Insassen, und die Justizvollzugsbeamten waren deutlich länger krank, als andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Angesichts eines kollektiven Hilferufs versprach der Senat Besserung – und tatsächlich hat sich seitdem einiges getan. Aber reicht das? Ein Reporterteam des rbb hat recherchiert, woran die Berliner Justiz im Frühjahr 2018 immer noch krankt. Und: Wo sie vielleicht besser ist, als man denken mag.

Zu wenig Personal, zu kleine Räume

Ein Großteil der Beschwerden über die überlastete Berliner Justiz kommt aus dem Landgericht am Standort Moabit in der Turmstraße. Hier sitzt die Berliner Staatsanwaltschaft, und die beschwert sich über fehlende Kollegen und mangelnde Räume mit am lautesten. Zwar wurden gerade 18 neue Staatsanwälte eingestellt, aber "eigentlich bräuchten wir mindestens doppelt so viele", sagt der Leiter der Berliner Staatsanwaltschaft, Jörg Raupach. Gleichzeitig wüsste Raupach nach eigenen Worten derzeit gar nicht, wo er weitere Staatsanwälte in Moabit überhaupt hinsetzen sollte. Denn es gibt im Gerichtsgebäude keine freien Büros mehr. Mehr noch: Von aktuell 360 Staatsanwälten sitzen jetzt schon 76 in sehr beengten Zweierbüros. Für Prozessakten ist kaum Platz; für Gespräche mit Zeugen, Polizisten oder Medizinern fehlt die Ruhe.

Überlastete Strafkammern

Unter starkem Druck sehen sich auch die derzeit 149 Richter am Landgericht. Ende Oktober hatten sie einen Brandbrief an Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) geschickt. Im Kern ging es in diesem Hilferuf darum, dass die großen Strafkammern (besetzt mit zwei bis drei Berufsrichtern und zwei Schöffen) wegen Überlastung nicht mehr termingerecht arbeiten können. "Wir wissen nicht, wie wir die Eingänge verteilen sollen", hieß es damals. Vor allem bei sogenannten Haftsachen ist das hochproblematisch. Denn Untersuchungshaft darf nicht länger als sechs Monate dauern. Beginnt der Prozess dann nicht, droht die Entlassung eines - möglicherweise - Kriminellen. Nun hat es seit Oktober zwar Bewegung in Sachen Personal bei den Strafrichtern gegeben. Eine deutliche Besserung ist aber nicht eingetreten. Auf Nachfrage des rbb hat Ende Februar fast die Hälfte der Berliner großen Strafkammern erneut eine Überlastung gemeldet.

Die Präsidentin des Landgerichts, Gabriele Nieradzik, sagte dazu im rbb-Interview: "Jedes Verfahren, das liegt, tut weh. Denn man hat ja immer auch Opfer, Zeugen, Menschen dahinter, die das einfach brauchen, dass ein Verfahren vorangetrieben wird." Die Präsidentin sieht aber Licht am Horizont: Das Landgericht habe mehr Richterstellen und auch mehr Beförderungen bewilligt bekommen. Dadurch konnten in diesem Jahr zusätzliche Strafkammern aufgemacht werden, weitere würden folgen. Sie hoffe, so Gabriele Nieradzik, dass das 2019 eine "deutliche Linderung" bringt.

Platzmangel wird zur "Saal-Challenge"

Doch die Strafrichter am Landgericht haben noch ein Problem: In Moabit fehlen große Verhandlungssäle. Derzeit können Richter bedeutende Prozesse jeweils nur an zwei Tagen pro Woche in Moabit verhandeln. So ziehen sich Verfahren wie der spektakuläre Rocker-Prozess mit zehn Angeklagten zeitlich in die Länge. Inoffiziell, so berichteten es Richter dem rbb, ist in Moabit von einer "Saal-Challenge" die Rede. Manche Richter seien sich inzwischen spinnefeind im Geschacher um Verhandlungssäle. Justizsenator Behrendt hat zwar den Bau zweier neuer großer Säle im Innenhof von Moabit in Aussicht gestellt. Noch aber gibt es nach seinen Worten keine Baugenehmigung.

Schneller als andere – oder wenigstens im Schnitt

In anderen Bereichen der Berliner Justiz laufen die Dinge aber besser. Zum Beispiel am Amtsgericht Tiergarten, ebenfalls in der Moabiter Turmstraße ansässig. Hier werden unter anderem kleinere Straf- und Bußgeldsachen verhandelt. In allen Fällen, in denen ein Richter oder eine Richterin dort allein entschied, war Tiergarten 2017 schneller als andere deutsche Amtsgerichte – nach Bayern sogar am schnellsten im bundesdeutschen Vergleich:

Weitere Berliner Gerichte liegen bei der Dauer ihrer Verfahren zumindest im bundesdeutschen Durchschnitt – zum Beispiel das Arbeitsgericht, oder auch das Sozialgericht:

Vor fünf Jahren stöhnte das Sozialgericht Berlin noch unter einer regelrechten Klage-Flut aus dem Hartz-IV-Bereich - und unter einem riesigen Aktenberg unerledigter Fälle. Die damalige Gerichtspräsidentin Sabine Schudoma warnte: "Wir müssten ein Jahr schließen, um diesen Aktenberg abzubauen." Davon ist heute keine Rede mehr. Denn inzwischen arbeiten am Sozialgericht 137 Richter und Richterinnen, fast dreimal mehr als 2005. Ihr Ziel: Neben den aktuellen Klagen endlich den gewaltigen Aktenberg abzutragen. Erste Erfolge kann man schon sehen:

Aktuell unter Druck ist nun allerdings das Verwaltungsgericht – wegen einer Welle von Asylklagen infolge der großen Flüchtlingszuwanderung von 2015. Rund 14.000 unerledigte Fälle schiebt das Verwaltungsgericht bereits vor sich her – und pro Monat kommen derzeit rund 1.000 neu dazu. Deshalb werden auch am Verwaltungsgericht dringend zusätzliche Richter gebraucht.

Sparpolitik rächt sich

"Die Sparjahre fallen uns auf die Füße", antwortet Gabriele Nieradzik im rbb-Interview auf die Frage, was die Hauptursachen für die vielen Probleme im Justizbereich sind. Die Präsidentin des Landgerichts sagt aber auch: Sie fühle sich von der Politik "absolut gehört". Vor drei Jahren habe ein Umdenken begonnen - noch unter dem CDU-Justizsenator Thomas Heilmann. Der aktuelle Senator Behrendt setze die Linie fort. Tatsächlich hat der Grünen-Politiker neue Kräfte für so gut wie alle Bereiche zugesagt, auch bei den Justizwachmeistern. Denn die regelrechte Entweichungswelle von Häftlingen Ende 2017 aus der Anstalt Plötzensee hat nicht nur Mängel in der Sicherheit offengelegt, sondern auch beim Personal. Seit Jahren sind Berlins Justizbedienstete mit Abstand am häufigsten krank, verglichen mit ihren Kollegen in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes. 2016 lag die Krankenquote laut Senat bei 16,7. Das bedeutet, dass statistisch gesehen im Jahresschnitt 16,7 von 100 Mitarbeitern erkrankt waren.

Mehr als 300 Stellen im Strafvollzug nicht besetzt

Gleichzeitig sind im Berliner Strafvollzug derzeit mehr als 300 Stellen nicht besetzt. Die meisten Beamten fehlen in Plötzensee. Sie auf die Schnelle zu rekrutieren wird schwierig, denn der Nachwuchs interessiert sich eher wenig für diesen Beruf. Auch Berlins Staatsanwälte hatten im Herbst Mühe, auf ihre neu ausgeschriebenen Stellen auf Anhieb ausreichend Bewerber zu finden. Bei jungen Richtern konkurrieren die verschiedenen Gerichte untereinander um frische Kräfte. Landgerichtspräsidentin Gabriele Nieradzik fasst den aktuellen Stand der Berliner Justiz so zusammen: Erstmals seit 20 Jahren müsse man nicht mehr sparen, sondern könne richtig wachsen, vor allem in Moabit. Aber: "Es gibt auch so was wie Wachstumsschmerzen. Und die erleben wir gerade."

