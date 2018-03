Trotz aller Vorkehrungen etwa technischer oder organisatorischer Art liege es auch in der individuellen Verantwortung, welche Daten man im Internet preisgebe. "Jeder muss da eine Abwägung vornehmen: Welches Risiko bin ich bereit einzugehen? Was ist mir der Komfort wert, den mir die sozialen Netzwerke und Ähnliches bieten?"

Berlins Datenschutzbeauftragte ist der Ansicht, dass Internetnutzer ihr Verhalten hinterfragen sollten. "Was ich sagen möchte ist: Passt auf, was ihr ins Internet stellt", mahnte die Beauftragte Maja Smoltczyk am Freitag. Sie reagiert damit auf den millionenfachen Missbrauch von Facebook-Daten.

"Es ist nicht so, dass wir jetzt überrascht wären, dass so etwas passiert", sagte Smoltczyk. "Das ist eine systemimmanente Gefahr, die jetzt mal aufgeploppt ist." Der Fall zeige, wie wichtig die Verschärfung der europäischen Datenschutzregeln sei, die ab 25. Mai gelten.

Smoltczyk betonte: "Es ist die Aufgabe dieser datenverarbeitenden Unternehmen, absolute Transparenz zu schaffen und darüber zu informieren, was mit den Daten passiert." Auch Facebook müsse sich klarmachen, "dass die Datenschutz- Grundverordnung durchaus für sie relevant sein kann." Die neuen europäischen Instrumente für Sanktionen griffen in dem Fall leider noch nicht.

Facebook unterstrich am Freitag erneut seine Bereitschaft, Konsequenzen zu ziehen. "Unsere Priorität ist es nun, die Vorfälle aus der Vergangenheit aufzuklären, Datenmissbrauch in Zukunft zu vermeiden und den Menschen mehr Kontrolle zu geben", erklärte Semjon Rens von Facebook Deutschland. Bereits seit 2014 hätten Apps nur noch einen limitierten Zugriff auf Nutzerdaten. Dieser werde weiter eingeschränkt.

Thomas Jarzombek (CDU), der Sprecher des Bundestags-Ausschusses Digitale Agenda, hatte am Freitag nach einem Treffen mit Facebook-Vertretern in Berlin kritisiert: Man habe keinerlei Auskunft darüber erhalten, ob und wie viele der mehr als 30 Millionen Nutzer in Deutschland betroffen gewesen seien. Diese Frage will am Montag auch Justizministerin Katarina Barley (SPD) ranghohen Vertretern von Facebook Europe stellen.