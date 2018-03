Skeptiker Berlin Freitag, 30.03.2018 | 15:56 Uhr

Sehr geehrter Herr Petzinna, ich wurde vom JC sanktioniert, weil ich nicht im Jobcenter während meines Bundesfreiwilligendienstes erschien, um dort über meine "aktuelle berufliche Sitation" zu sprechen. Was meine Faulheit als Alg2-Bezieher anbelangt, habe ich den Dienst freiwillig und weit über meine Belastungsfähigkeit hinaus als den Schwerbehinderten Gleichgestellter geleistet. Möchten Sie meine mehrere hundertmaligen umfassenden Bewerbungsbemühungen lesen? Was die Millionen Menschen (einschließlich Babys, Kinder und Jugendliche) im Rahmen der unterdimensionierten HartzIV-Versorgung an Not und Leid hierzulande erfahren, ist mit Worten kaum beschreibbar, weil u.a. die psychischen Auswirkungen verheerend sind. Dies möchte ich zu bedenken geben.