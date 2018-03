Bei Demonstrationen in der Potsdamer Innenstadt hat die Polizei am Sonntag sechs Menschen in Gewahrsam genommen. Nach ersten Ermittlungen stehen die Personen aus dem linken Spektrum im Alter von 26 bis 37 Jahren im Verdacht, ein Plakat von Anhängern des rechten Spektrums geraubt zu haben, wie die Polizei mitteilte.

An den zwei Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus, unter anderem unter dem Motto "Potsdam bekennt Farbe" nahmen laut Augenzeugen mehrere Hundert Menschen teil. Ein Aufzug aus dem rechten Spektrum zog demnach deutlich weniger Teilnehmer an.