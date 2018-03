IchMeinJaNur Samstag, 17.03.2018 | 09:56 Uhr

"Die Folgen der Konflikte zwischen Einheimischen und Flüchtlingen in Cottbus bekommt die Stadt derweil auch in Zahlen zu spüren. Die Übernachtungen seien in den letzten Wochen deutlich zurückgegangen, sagte Daniela Kerzel, Chefin der Cottbuser Messe- und Tourismusgesellschaft, dem rbb."



Das wage ich anzuzweifeln. Nicht die "Folgen der Konflikte zwischen Einheimischen und Flüchtlingen in Cottbus" dürften der Grund sein, sondern wer möchte schon in "national befreiten Zonen" und dort wo rechtes bis rechtsextremes Gedankengut in erschreckenden Ausmaße vorhanden ist Urlaub machen?