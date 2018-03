Wolfsabschuss in Brandenburg künftig eingeschränkt möglich

Weil Wölfe in Brandenburg immer wieder Weidetiere reißen, fordern Landwirte, ihre Zahl zu begrenzen. Umweltschützer sind dagegen. Am Donnerstag wurde eine Wolfsverordnung unterzeichnet, die ab nächstem Jahr den Abschuss von Wölfen in bestimmten Fällen erlaubt.