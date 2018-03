Vor allem an Berliner Grundschulen wird der Unterricht häufig durch Lehrerinnen erteilt, die fachfremd sind. Das geht aus der Antwort der Bildungsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der AfD hervor.



Demnach wird am häufigsten Kunst durch Lehrerinnen unterricht, die nicht dafür ausgebildet sind. In diesem Fach und in Spanisch wird mehr als die Hälfte der Stunden von Pädagoginnen gehalten, die ein anderes Fach studiert haben.



In Mathematik und Naturwissenschaften sind es jeweils rund 40 Prozent. Der Bildungsverwaltung zufolge liegt das an dem Klassenlehrerinnenprinzip in der Grundschule. Dabei wird eine Schulklasse in nahezu allen Fächern von derselben Lehrerin unterrichtet.

An den Oberschulen ist der Anteil des Unterrichts, der nicht von Fachlehrerinnen erteilt wird, deutlich geringer. An den Gymnasien beträgt er etwa in Mathematik 2,6 Prozent und in Deutsch 2,4 Prozent.

* Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Deshalb nutzen wir an diesem Tag die weibliche Form, wenn wir Gruppen von Menschen meinen - zum Beispiel "Berlinerinnen" anstatt "Berliner", wie es sonst üblich ist. Was das Ganze soll, erklären wir hier.