Fahnen der kurdischen YPG bei Demos in Berlin erlaubt

Auf Kundgebungen in Berlin dürfen Kurdinnen künftig die Fahne der Kurdenmiliz YPG schwenken. Die Polizei bestätigte, dass sie ihren Kurs geändert hat und die Flaggen toleriert. Sie reagiert damit offenbar auf die Klage eines Syrers.

Das Zeigen von Fahnen der Kurdenmiliz YPG soll in Berlin offiziell toleriert werden. Das hat ein Sprecher der Berliner Polizei rbb|24 bestätigt. Der "Tagesspiegel" hatte zuerst darüber berichtet. "Es ist richtig, wir schreiten grundsätzlich nicht mehr ein, wenn YPG-Flaggen auf Demonstrationen gezeigt werden", teilte der Sprecher mit. Er betonte aber zugleich, dass es auf den Einzelfall ankomme. Wenn Teilnehmerinnen neben der Fahne der kurdischen Miliz auch Symbole der verbotenen Kurden-Organisation PKK bei sich trügen, würden die Beamtinnen eingreifen. PKK-Fahnen, beispielsweise mit dem Konterfei des inhaftierten Anführers Abdullah Öcalan, würden hingegen sichergestellt, dann folge ein Ermittlungsverfahren.

Kurden in Berlin

Schon bald werden in Berlin wieder Kundgebungen erwartet, bei denen die neue Toleranzregel angewendet werden dürfte. Am 21. März feiern Kurdinnen das Neujahrsfest. Außerdem könnte es nach den Demonstrationen am vergangenen Wochenende weitere Proteste gegen die Militäroffensive der türkischen Armee im nordsyrischen Afrin geben.

Seit Januar bekämpft die Türkei in der Region die YPG, die der militärische Zweig der kurdischen Partei PYD ist. Die Kurdenmiliz ist mit den USA verbündet und eine der wichtigsten Kräfte im Kampf gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" in Syrien. Die Türkei hingegen will die YPG auf der Region Afrin vertreiben.