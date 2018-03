dpa Audio: Inforadio | 15.03.2018 | Kirsten Buchmann | Bild: dpa

Landesparteitag der FDP - Czaja attackiert Berliner Landesregierung

10.03.18 | 15:03 Uhr

"Kleingeistig" – mit diesem Attribut fassen die Berliner Liberalen die Senatspolitik zusammen. Diesen "Kleingeist" zu vertreiben, hat sich die Hauptstadt-FDP auf ihrem Landesparteitag vorgenommen. Und die Partei will ab 2021 mitregieren.

Berlins FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja hat auf dem Landesparteitag seiner Partei den rot-rot-grünen Senat scharf attackiert und den Anspruch der Liberaldemokraten unterstrichen, nach der nächsten Abgeordnetenhauswahl 2021 mitzuregieren. "Hören wir endlich auf, staatliches Versagen als 'Typisch Berlin!' hinzunehmen", sagte Czaja in seiner Rede vor den Parteitagsdelegierten. Berlin müsse wieder zu einer respektierten Weltmetropole werden, die stolz auf sich selbst sein könne. Die FDP habe die Rezepte dafür.



FDP will in drei Jahren in die Regierungsverantwortung

Ziel für die Partei müsse 2021 sein, den "Kleingeist" aus dem Rathaus zu verdrängen. "Und das wird nur mit uns funktionieren", betonte Czaja. Ab sofort müsse die FDP daran arbeiten. "Fangen wir an, dass wir wieder Regierungsverantwortung in dieser Stadt haben."



Czaja sprach von "Ernüchterung und Ärger über einen Senat, der weder den Aufbruch wagt noch die Bürgerinnen und Bürger versteht noch am Ende des Tages den Willen der Bürgerinnen und Bürger durchsetzen möchte". Mit dieser Politik müsse Schluss sein.

FDP will das Fahrradgesetz nicht

Die Stadt brauche mehr Wohnungsbau, eine funktionierende Verwaltung, mehr Digitalisierung und mehr "reale" Sicherheit, und zwar nicht durch mehr Videoüberwachung, sondern durch mehr Polizisten und mehr Justizbeamte. Dringend nötig seien auch schnellere Schulsanierung mit Hilfe einer "Turbo-Schulbau-Gesellschaft" und zukunftsfähige Lehrpläne. Scharfe Kritik übte Czaja am Mobilitätsgesetz, mit dessen Hilfe SPD, Linke und Grüne die Verkehrswende weg vom Auto realisieren und den Radverkehr sowie den öffentlichen Personennahverkehr stärken wollen. Es liege ein Gesetz auf dem Tisch, "dass jeden einzelnen per Senatsdekret aufs Fahrrad befördern will", sagte er. Die FDP werde das Gesetz wieder abschaffen, "wenn wir ab 2121 mitregieren".

Czaja forderte in seiner Rede an die Delegierten erneut die Offenhaltung des Flughafens Tegel auch nach der Eröffnung des BER: "Tegel ist rechtlich offenzuhalten, Berlin braucht Tegel, Berlin will Tegel und Berlin wird Tegel behalten."

Berlins Liberale wollen mehr mit Brandenburgs FDP kooperieren

In einem vom Parteitag verabschiedeten Antrag forderten die Liberalen eine engere Zusammenarbeit von Berlin und Brandenburg. Man müsse die Metropolregion "als Ganzes" denken, heißt es dort. Bei Wohnungsbau, Verkehr, der Wirtschafts-, Energie- oder Umweltpolitik seien neue Impulse für gemeinsame Konzepte nötig. Konkret will sich die Berliner FDP auf allen Ebenen enger mit den Liberalen in Brandenburg verzahnen, um gemeinsame Initiativen zu entwickeln und voranzubringen.



Am Freitagabend hatte die Hauptstadt-FDP den Bundestagsabgeordneten Christoph Meyer (42) zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Die bisherige Parteichefin Sibylle Meister (54) war nicht noch einmal angetreten. Czaja (34) wurde als Generalsekretär im Amt bestätigt.

Sendung: Inforadio, 10.03.2018, 14.20 Uhr