Die Judenfeindlichkeit in Deutschland steigt, warnen Experten. Vor allem in den ländlichen Regionen in Ostdeutschland gebe es einen Anstieg an antisemitischen Vorfällen, heißt es. Grund seien fehlende Geschichtskenntnisse und Zuwanderung von Migranten mit Vorurteilen.

Wegen der Zunahme von Antisemitismus in Deutschland haben Experten Antisemitismus-Beauftragte für alle Bundesländer gefordert. Bislang fehle es an Ansprechpartnern für Maßnahmen gegen Antisemitismus, sagte der Direktor des Moses-Mendelssohn-Zentrums, Julius Schoeps, in Potsdam am Freitag. "Wir sind irritiert über die Zunahme antisemitischer Vorfälle". Besonders im Osten sei ein starker Anstieg an Judenfeindlichkeit zu verzeichnen.

Nach einem Workshop mit über 40 Teilnehmern aus jüdischen Gemeinden, Wissenschaftlern und Akteuren verschiedenster zivilgesellschaftlicher Organisationen wurden am Freitag weitere Möglichkeiten gegen Antisemitismus vorgestellt. Unter anderem müssten die Hochschulausbildung von Lehrern verbessert und eigene Programme für Schulen entwickelt werden.