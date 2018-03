Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 18.03.2018 | 21:15 Uhr

Ich wünsche den Berlin- und Potsdam-näheren Frankfurtern, dass sie ihre Erwartungen nicht himmelhoch ansetzen, doch in Bürgerrunden überhaupt fundiert äußern. Bei den ggf. zu hohen Erwartungen möchte ich dem bisherigen OB Martin Wilke etwas beipflichten, ansonsten freue ich mich auf einen Gesichts- und Politikwechsel im vglw. näheren Frankfurt (näher als zur Stadt am Main).



Vielleicht und hoffentlich wird´s ja was, und in Bürgerdialogen treffen nicht nur wie in Potsdam die immergleichen "Kontrahenten" aufeinander. Dann kann es kreativer werden, als sich der bisherige OB Martin Wilke vorstellen kann.



In diesem Sinne: einen offenen Horizont und genug Boden unter den Füßen!