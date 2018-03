Die Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Neukölln, Franziska Giffey, soll nach dpa-Informationen für die SPD als Ministerin aus Ostdeutschland ins Bundeskabinett wechseln. Darauf haben sich laut Deutscher Presse-Agentur vom Mittwoch die ostdeutschen SPD-Landesverbände geeinigt. Giffey war zuletzt für die Ressorts Familie und Arbeit/Soziales im Gespräch. Die 39 Jahre alte Sozialdemokratin stammt aus Frankfurt (Oder) und machte sich als Nachfolgerin von Heinz Buschkowsky einen Namen, mit klarer Kante in der Integrationspolitik.

Seit drei Jahren führt Franziska Giffey die Politik von Heinz Buschkowsky in Berlin-Neukölln fort. Nun wird sie möglicherweise Bundesministerin. Als Ostdeutsche erfüllt sie den Wunsch nach Ausgeglichenheit in der SPD. Es spricht aber noch mehr für sie. Von Oliver Noffke

Giffey selbst wollte sich nicht zu einem möglichen Ministerposten äußern. Die Frage, ob sie Ministerin in der neuen Bundesregierung wird, könne sie "nicht beantworten", sagte sie am Mittwoch am Rande einer Schulveranstaltung.

Der rbb-Abendschau teilte Giffey am Mittwoch auf Anfrage per SMS mit: "Es ist noch nichts entschieden. Ich kann mich deshalb nicht an Spekulationen beteiligen."