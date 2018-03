Am Montag sorgten Glätte und Blitzeis für Chaos auf den Straßen in der Region. Zwischenzeitlich rief die Feuerwehr sogar den Ausnahmezustand aus. Dass es dazu kommen musste, hat nach Meinung von Innensenator Geisel auch personelle Ursachen.

Zu über 100 wetterbedingten Einsätzen rückte die Polizei am Montag in Berlin aus. Wegen der vielen Einsätze und der Glätte kam es zu Verzögerungen bis zum Eintreffen der Rettungswagen, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Als Ersatz wurden auch Lösch- und Drehleiterfahrzeuge losgeschickt. Der Ausnahmezustand bei der Feuerwehr war gegen 13 Uhr beendet.

Ein bisschen Regen mit großer Wirkung: Die leichten Niederschläge gefroren am Montagmorgen am Boden und sorgten in Berlin und Brandenburg für spiegelglatte Straßen. Es gab mehr als 180 Unfälle.

Geisel sagte am Montagabend dem rbb, die Feuerwehr habe hervorragende Arbeit geleistet und am Vormittag 250 Einsätze gefahren. Es gebe in diesem Jahr aber eine besondere Anspannung, weil jetzt nicht mehr 24-Stunden-Einsätze die Grundlage für die Dienstzeiten seien, sondern zwölf-Stunden-Einsätze. Damit sollten die Überstunden verringert und der Krankenstand reduziert werden. Doch durch den häufigeren Dienstantritt komme es nun zu Personalknappheit. Er werde in den nächsten Tagen mit Personalrat und Feuerwehr-Leitung besprechen, wie man kurzfristig darauf reagieren könne. "Mittelfristig haben wir 350 neue Stellen geschaffen", erklärte Geisel. Diese würden im Laufe des Jahres besetzt.