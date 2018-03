Zuwendung aber auch das Dringen auf die Durchsetzung bestehender Regeln - so definiert die designierte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) das Feld der Integration. Am Mittwoch soll sie zusammen mit ihren Ministerkolleginnen ernannt werden.

Neuköllns scheidende Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey hat sich in einem ersten großen Interview nach ihrer Nominierung als künftige Bundesfamilienministerin für einen Dialog und klare Regeln beim Thema Integration ausgesprochen.

Am Freitagabend sagte sie in den ARD-Tagesthemen, man müsse fördern und die Hand reichen. Zugleich gebe es Grundwerte und klare Regeln, an die sich alle halten müssten. Als Bespiele nannte sie dabei die Rechte von Kindern und Zwangsheiraten. Da müsse man klar ein "Stoppsignal" setzen.