dpa/Sophia Kembowski Audio: Inforadio | 12.03.2018 | Interview mit Dietmar Woidke | Bild: dpa/Sophia Kembowski

Koalitionsvertrag wird unterzeichnet - Woidke will in zwei Jahren Bilanz zur GroKo ziehen

12.03.18 | 10:06 Uhr

Fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl wollen CDU/CSU und SPD am Montag ihren neuen Koalitionsvertrag unterzeichnen. Der brandenburgische Ministerpräsident Woidke will ein Auge darauf haben, ob die Vereinbarungen auch umgesetzt werden.



Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Politiker von CDU und CSU aufgefordert, sich an die Koalitionsvereinbarungen zu halten. Man werde nach zwei Jahren Bilanz ziehen und überprüfen, was umgesetzt werden konnte, sagte der SPD-Politiker am Montag im rbb. Gegebenenfalls würde man auch aus der Koalition aussteigen, warnte Woidke im rbb-Inforadio. "Wenn jemand vertragsbrüchig wird, dann liegt das nicht an der SPD, aber sie muss dann die Konsequenzen ziehen."



Ein Teil des Misstrauens von SPD-Mitgliedern liege an nicht realisierten Koalitionsversprechen der Vergangenheit, wie zum Beispiel der Angleichung der Renten in Ost und West, sagte Woidke weiter, "weil es sich CDU/CSU auf dem Weg in die Koalition anders überlegt haben".



Mehr zum Thema imago/Thomas Koehler Neuauflage der GroKo - Das sind die Ministerinnen und Minister von CDU, CSU und SPD Bei der Bennenung der SPD-Bundesministerinnen und -minister gibt es neue Akteure und einige Wechsel. Ein erklärtes Ziel wurde dabei eingehalten: 50 Prozent Frauenanteil.



Er lobte die Entscheidung, die bisherige Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) zur Bundesfamilienministerin zu ernennen. Mit ihrer Expertise in Fragen der Integration und Migration werde Giffey "eine richtig gute Rolle in der Bundespolitik" spielen. "Sie ist eine richtig sympathische und erfolgreiche junge Frau. Sie ist in Frankfurt (Oder) geboren und ist – und das ist ja nicht so oft der Fall, auch nach fast 30 Jahren Mauerfall nicht – aus dem Osten in den Westen gegangen und hat dort Karriere gemacht", sagte der Ministerpräsident. "Sie hat 16 Jahre Kinder- und Jugendpolitik gemacht in Neukölln. Sie weiß, wo die 'Musike' spielt, wenn ich es mal ein bisschen brandenburgisch sagen darf."



Habeck: Kohle-Ausstieg muss kommen

Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Robert Habeck, kritisierte derweil die kommende Bundesregierung für ihre Klimapolitik. Die große Koalition habe Deutschlands Klimaziele für 2020 zu schnell aufgegeben, sagte er dem SWR. "Das ist diese Wurstigkeit im Umgang mit schwierigen Entscheidungen. Diese zieht sich durch den Koalitionsvertrag, aber in der Umwelt- und Energiepolitik ist sie schlagend.“ Habeck äußerte dabei durchaus Verständnis für die Vorbehalte gegen einen Kohleausstieg von Braunkohle-Ländern, wie Nordrhein-Westfalen, Sachsen oder Brandenburg. "Als Landesminister weiß ich, dass man regionale Bedenken immer ernst nehmen muss, aber es ändert im Kern nichts an der Sache, dass dieser Schritt so oder so erfolgen muss."

Fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl (24. September 2017) wollen die Spitzen von CDU, CSU und SPD am Montagnachmittag ihren Koalitionsvertrag über eine neue große Koalition unterzeichnen. Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz werden ihre Unterschriften unter das 177-seitige Dokument setzen. Am Mittwoch tritt Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag zur Wiederwahl an, danach soll die Vereidigung der neuen Bundesregierung stattfinden