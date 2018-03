dpa/Bildagentur-online Audio: rbb | 22.03.2018 | Jan Menzel | Bild: dpa/Bildagentur-online

Berliner Politiker äußern Besorgnis - "Suche nach Hebamme dauert länger als Schwangerschaft"

22.03.18 | 12:21 Uhr

Wegen des Babybooms gibt es immer wieder Engpässe in der Hebammen-Versorgung in Berlin. So soll es nicht weitergehen, finden Politiker von FDP und SPD im Berliner Abgeordnetenhaus. Denn die Familien hätten ein Recht auf verlässliche Betreuung.

Besorgt über die Situation in der Geburtshilfe in Berlin haben sich Politiker im Abgeordnetenhaus gezeigt. Die Suche nach einer Hebamme dauere mitunter länger als die Schwangerschaft, erklärte der FDP-Politiker Florian Kluckert am Donnerstag in einer Debatte. "Dass der Senat nach 400 Tagen im Amt lediglich eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen vorlegt, ist ein Armutszeugnis", meinte er.

Mehr zum Thema dpa/Uli Deck 10-Punkte-Programm - Berlin plant mehr Hebammen und mehr Kreißsäle In Berlin ein Kind zu erwarten, kann aufreibender sein als in anderen Städten. Hebammen sind knapp und oft überlastet. Und mitunter wird eine Schwangere an der Klinik abgewiesen, weil kein Kreißsaal frei ist. Ein 10-Punkte-Programm soll für Besserung sorgen.

Der Aktionsplan des Senats soll's richten

Auch der SPD-Abgeordnete Thomas Isenberg sieht Defizite: "Wir haben ein Problem in der öffentlichen Infrastruktur, die mit der wachsenden Stadt mitwachsen muss." Familien hätten ein Recht auf eine verlässliche Organisation der Geburtshilfe. Der rot-rot-grüne Senat gehe die Probleme nun aber an, fügte Isenberg hinzu. Von einer Bankrotterklärung sprach der CDU-Gesundheitspolitiker Gottfried Ludewig, räumte aber ein, dass der Aktionsplan des Senats in die richtige Richtung gehe. Linken-Gesundheitsexperte Wolfgang Albers betonte, dass Geburten sich nicht takten ließen, deshalb immer wieder eine Überlastung der Geburtsstationen möglich sei. Von einem Ausnahmezustand zu sprechen sei aber falsch. Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel, selbst im sechsten Monat schwanger, sagte, es sei wichtig, dass jede Frau wählen könne, wo die Geburt stattfinde. Für den fatalen Mangel an Hebammen seien aber nicht Berliner Landespolitiker, sondern die Bundesgesundheitsminister der FDP und CDU verantwortlich.

Babyboom sorgt immer wieder für Engpässe

Wegen des Babybooms gab es zuletzt Engpässe. Schwangere fanden keine Hebamme oder wurden trotz einsetzender Wehen von Kliniken abgewiesen. Geburtshelferinnen wiederum klagten über Überlastung. Der Senat beschloss jüngst ein Zehn-Punkte-Aktionsprogramm, das an einem Runden Tisch gemeinsam mit Kliniken, Hebammenverband, Rettungsdiensten, Ärzteverbänden, Krankenkassen und Elternvertretern entwickelt wurde. Vorgesehen ist unter anderem, mehr Hebammen auszubilden und ihre Arbeitsbedingungen an den Geburtskliniken zu verbessern. Außerdem stellt der Senat zusätzlich 20 Millionen Euro für die Erweiterung von Kreißsälen bereit.

So viele Babys wie zuletzt in den 60er Jahren

In Berlin sind mit 41.000 Neugeborenen im Jahr 2016 so viele Kinder zur Welt gekommen wie zuletzt in Zeiten des Babybooms in den 60er Jahren. Auch der Geburtenüberschuss war mit 7.000 Kindern der höchste in den vergangenen zehn Jahren, hieß es. 2016 habe es das zehnte Jahr in Folge mehr Geburten als Todesfälle gegegeben.