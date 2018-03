"Die Zahl ist etwas niedriger, als wir gerechnet haben", sagte der Mitinitiator und frühere Berliner Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) am Mittwoch dem rbb. "Aber das ist egal, weil wir die 20.000er-Hürde damit locker genommen haben und damit die erste Stufe des Volksbegehrens erfolgreich absolvieren."

Das Aktionsbündnis für "Videoaufklärung und Datenschutz" in Berlin hat genügend Unterschriften für die Einleitung eines Volksbegehrens gesammelt. Von 25.000 Mitte Februar eingereichten Unterschriften seien mehr als 21.000 gültig, teilte die Senatsverwaltung für Inneres am Mittwoch mit. Um eine Volksabstimmung zu starten, sind mindestens 20.000 Unterschriften nötig.

Nach Plänen der Befürworter sollen bis zu 50 Orte in Berlin rund um die Uhr mit Kameras überwacht werden. Ziel sei es, Kriminalität einzudämmen und das Sicherheitsgefühl der Bürger zu verbessern, so Heilmann im rbb. Seitdem bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) Videoaufklärungstechnik eingesetzt werden, sei dort die Zahl der Gewalttaten um mehr als 25 Prozent gesunken. Außerdem gebe es halb so viele Angriffe auf BVG-Personal.

Moderne Kameras könnten zudem eine potenziell gefährliche Situation identifizieren und einen automatischen Notruf absetzen. Die Polizei könne auch mit Scheinwerfern und Lautsprechern direkt eingreifen.