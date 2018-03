Der Berliner Bezirk Neukölln hat rund eine Woche nach dem Wechsel von Franziska Giffey in die Bundesregierung einen neuen Bezirksbürgermeister. Am Mittwoch wählte die Bezirksverordnetenversammlung Martin Hikel zum Rathauschef.

Martin Hikel (SPD) ist neuer Bürgermeister des Berliner Bezirks Neukölln. Der 31-Jährige wurde am Mittwoch in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) mit 27 Stimmen der rot-grünen Zählgemeinschaft gewählt. 17 Bezirksverordnete stimmten gegen ihn, fünf enthielten sich. Damit tritt Hikel die Nachfolge von Franziska Giffey (SPD) an, die in der vergangenen Woche das Amt der Bundesfamilienministerin übernommen hatte.