Keiner der fünf Kandidaten ums Bürgermeisteramt in Frankfurt (Oder) konnte sich am Sonntag durchsetzen. Die meisten Stimmen bekam der Kandidat von Grünen und Linken - deutlich mehr als der Amtsinhaber. In zwei Wochen kommt nun zur Stichwahl.

Bei der Wahl zum Oberbürgermeister der brandenburgischen Stadt Frankfurt (Oder) hat am Sonntag keiner der insgesamt fünf Kandidaten die erforderliche Mehrheit erreicht. Dahier kommt es am 18. März zur Stichwahl zwischen dem amtierenden Bürgermeister Martin Wilke und seinem Herausforderer René Wilke.

Oberbürgermeister Wilke sagte, er nehme die Herausforderung an. "Ich freue mich auf die nächsten 14 Tage und werde mit Herrn (René) Wilke alles öffentlich ausdiskutieren und klar machen, was unter diesen Bedingungen geht und was nicht." Das Stadtoberhaupt hatte in den vergangenen Jahren wiederholt eine mangelnde Unterstützung der Kommune durch die Landesregierung beklagt und galt als scharfer Kritiker der inzwischen abgesagten Kreisreform, bei der Frankfurt (Oder) seine Selbstständigkeit verloren hätte.

"Ich freue mich über das sehr gute Ergebnis und dass ich in die Stichwahl gegen den amtierenden Oberbürgermeister gehe", sagte der 33 Jahre alte Herausforderer Wilke. Mit dem doch so deutlichen Ergebnis habe er nicht gerechnet. Er wolle die kommenden 14 Tage dafür nutzen, um noch mehr Leute von sich zu überzeugen, sagte Wilke. Seit 2014 sitzt er im Landtag, zudem ist er Fraktionschef der Linken im Frankfurter Stadtparlament. Bei seiner Kandidatur war er auch von den Grünen unterstützt worden.

Arbeitslosigkeit, mehr Industrie ansiedeln, mehr junge Menschen in der Stadt halten, das waren die Kernthemen im Wahlkampf.