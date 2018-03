imago/CHROMORANGE Audio: Inforadio | 09.03.3018 | Sebastian Schöbel | Bild: imago/CHROMORANGE

Einschränkungen bei der Bildauswertung - Initiative für Videoüberwachung ändert Vorschlag leicht ab

09.03.18 | 20:08

Die Initiative für mehr Videoüberwachung in Berlin, angeführt vom ehemaligen Innensenator Thomas Heilmann (CDU), hat ihren Gesetzesvorschlag [externer Link] angepasst - allerdings nur in Details. Eine Auswertung von Aufnahmen erfolgt demnach nur dann, wenn es einen begründeten Verdacht auf Straftaten gibt. Tonaufnahmen soll es zudem nicht zielgerichtet geben.



Unter anderem hatte die Berliner Datenschutzbeauftragten Maja Smoltczyk die bisherigen Vorschläge kritisiert. Ein Gutachter warnte auch, der bisherige Gesetzestext erlaube möglicherweise verfassungswidrige Tonaufnahmen. Der Bund hat zwar verdeckte Tonaufnahmen in der Öffentlichkeit für schwere Straftaten erlaubt - nicht aber für eine allgemeine Videobeobachtung.



Software analysiert Bilder und warnt

Trotz der Änderungen bleibt die Initiative allerdings im Grundsatz bei ihrem Ziel: Hochmoderne Kameras sollen in Zukunft die gefährlichsten Plätze der Hauptstadt sicherer machen. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, die der Initiative unterstützt, erläuterte das mit einem Beispiel: Alexanderplatz, Berlin, an einem x-beliebigen Tag - eine Person stürzt, fällt auf das Pflaster. Acht hochmoderne Kameras filmen die Szene, erkennen dank ausgeklügelter Software, dass etwas Verdächtiges passiert ist - und schicken eine Warnung an die Leitzentrale der Polizei. "Und dann kann man sehen: Ist da wirklich eine gefährliche Situation? Müssen wir sofort handeln? Oder: Ist da gar keiner hingefallen - hat sich nur einer die Schuhe zugebunden", sagte Wendt. Wendt stützt die Forderung der Initiative, dass 1.000 solcher Kameras an rund 50 von Berlins gefährlichsten Orten installiert werden. Die Kameras sollen dort dauerhaft das Geschehen überwachen und dank intelligenter Software mögliche Straftaten in Echtzeit der Polizei melden, damit die - nach Prüfung der Bilder - gegebenenfalls Beamte schicken kann.



Heilmann schränkte am Freitag nun ein, die Bilder sollten nur dann angeschaut werden, wenn es einen begründeten Verdacht auf Straftaten gibt. "Es gibt keine Befugnis, die Daten aus anderen Gründen auszuwerten." Tonaufnahmen solle es wie geplant weiterhin geben, allerdings nicht von individuellen Gesprächen auf der Straße, sondern von der Umgebung, um Hilferufe zu erfassen.



Smoltczyk: Unschuldige in Gefahr, unter Verdacht zu geraten

Die Präzisierung erfolgte als Reaktion auf Kritik vor allem der Grünen und Linken, aber auch der Berliner Datenschutzbeauftragten Smoltczyk. Videoüberwachung mache die Stadt nicht sicherer, weil sich die meisten Gewalttäter von Kameras nicht abhalten ließen, warnte sie. Menschen würden unter Generalverdacht gestellt. Auch unbescholtene Bürger könnten in die Gefahr geraten, sich verdächtig zu machen. Im rbb erklärte Smoltczyk: "Es kann niemals darum gehen, dass man die gesamte Stadt mit Videotechnik ausplastert - und darüber hinaus, dass man Techniken verwendet, die sehr, sehr tief in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Menschen eingreifen."



Heilmann sieht das anders: Sein Vorschlag sei verfassungskonform, zumal es dauerhafte Videoüberwachung anderswo schon gebe, wie auf der Reeperbahn in Hamburg beispielsweise - und das juristisch abgesichert.

Volksentscheid geplant