Interview | Hannes Ley von #ichbinhier - "Wirklich aktiv etwas zu tun ist das Entscheidende"

18.03.18 | 14:46 Uhr

Hannes Ley gründete vor mehr als einem Jahr die Facebook-Gruppe #ichbinhier. Sie soll dafür sorgen, dass die Kommentarspalten nicht nur den Hetzern gehören. Das sei ziemlich zermürbend, berichtet Ley im Interview.



rbb: Herr Ley, Ihre Facebook-Gruppe #Ichbinhier gibt es ja seit gut einem Jahr. Sie haben jetzt das Buch "#Ich bin hier" veröffentlicht, über Ihre Erfahrungen mit Hate Speech und Counter Speech - also Hassrede und Gegenrede. Sie geben in ihrem Buch auch Tipps, wie man am besten mit Hetzern umgehen soll. Sie fordern einen respektvollen Umgang. Warum eigentlich soll man jemandem, der schreibt "Der Messerstecher kann nur ein Murat gewesen sein", nicht ordentlich einen mitgeben?

Hannes Ley: Das ist eine sehr interessante Frage. Tendenziell geht es uns gar nicht darum, einen Hetzer zu überzeugen oder ihn unbedingt zur Räson zu bringen, sondern Sie müssen es sich so vorstellen: Wenn Sie sich mit jemand in den Kommentarspalten duellieren, der da Hasskommentare schreibt, lesen hunderte Menschen mit. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man gegenüber Menschen, die mit sehr starken negativen Emotionen ihre Wut dort auskotzen, sachlich bleibt, damit ein Leser sich mit Ihnen identifiziert - und nicht mit demjenigen, der den Hass verbreitet.

Wenn da so viele mitlesen, könnte man doch versuchen, einen spitzen Kommentar zu schreiben, sodass der Hetzer dumm dasteht. Dann macht man ihn vielleicht lächerlich. Das könnte doch auch zielführend sein? Naja, Sie müssen sehen, dass Überheblichkeit nicht immer sympathisch ist. Wenn Sie versuchen, sich über jemanden zu stellen und Sie haben einen Leser, der das sieht, kann er auch sagen: "Mensch, der ärgert sich doch zu recht - und jetzt kommt noch einer und wertet den ab! Das finde ich total unsympathisch". Der solidarisiert sich dann lieber mit dem Verfasser des Erstkommentars.

Was ist denn eigentlich Ihr Ziel?

In den letzten Jahren hat sich der Hass in den Kommentarspalten extrem ausgebreitet. Wenn Sie sich vorstellen, dass dort zu 70 Prozent negative Kommentare sind, hat das einen Einfluss auf den Leser. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht, dass sich Menschen über das Lesen von Kommentarspalten radikalisieren, sondern wir wollen zeigen, dass man eine politische Meinung haben kann, die sachlich ist und differenziert ist. Und dass das der richtige Umgangston ist.

Sie haben ja im Netz auch viele Gegner. Die schreiben dann, dass #ichbinhier die linksgrün-versifften Gutmenschen seien. Das sei eine Meinungspolizei, die für den Staat arbeite. Ihr Ziel sei, Merkels verkorkste Flüchtlingspolitik schön zu reden. Ist es also ein Kampf von Linksgrün gegen Rechts, den Sie da führen?

Sie werden von rechten Hass-Kommentatoren natürlich immer sehr gerne im linksgrünen Lager positioniert. Ich kann sagen: von der politischen Orientierung der Gruppe her sind wir natürlich Grüne, Linke, Rote. Wir haben aber auch CDU-Mitglieder und Liberale. An sich sind wir überparteilich, das schreiben wir auch in der Gruppenbeschreibung. Aber wenn Sie sich den Hass im Netz angucken, dann gibt es ihn oft in Bezug auf Geflüchtete und Ausländerkriminalität - das sind natürlich die Lieblingsthemen von rechten Hetzern. Deswegen werden wir auch durch diese Themen ein bisschen getrieben. Leider.

Sie sind selbstständiger Kommunikations- und Strategieberater in Hamburg. Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie Sie diese Facebook-Gruppe aufgebaut haben. Wichtige Faktoren sind dabei: eine Auszeit in Ihrem Leben, ein Motorrad und ein Shitstorm. Vielleicht können Sie mal kurz die Vorgeschichte von #ichbinhier erzählen?

(lacht) Das mit dem Motorrad ist natürlich eine Idee, wenn man so um die 40 ist und denkt: "Ich muss an meinem Leben etwas verändern". Dann ist das Naheliegende: Ich kaufe mir etwas, was ich mir schon immer gewünscht habe. Das war so ein Jahr, wo ich dachte, ich muss mal etwas anderes machen, ich muss mal etwas ausprobieren. Das Motorrad war eines davon. Wenn Sie Kommunikationsberater sind, machen Sie eine Sache sehr viel – nämlich Kommunikation. Den ganzen Tag. Und beim Motorrad fahren kann man herrlich abschalten. Kurz bevor ich die Gruppe gegründet habe, das war im Dezember 2016, ist ja Trump gewählt worden und der Brexit ist passiert. Da stand man hilflos vor dieser Situation und hat sich gefragt, was man machen kann, um diesem Populismus Einhalt zu gewähren. Gleichzeitig schlug es in meinem Bekanntenkreis ein und ein Freund von mir wurde Opfer eines Shitstorms. Mit 10.000 Drohungen und hunderten Morddrohungen. Er musste seinen Job aufgeben und ist für einen Zeitraum in ein Hotel gezogen. Der Freund hatte einen Blog-Artikel geschrieben über die Art und Weise wie rechtsradikale Seiten Geld verdienen - nämlich mit programmierter Werbung. Das sind Werbeanzeigen, die im Umfeld solcher Blogs auftauchen, ohne dass die werbeschaltenden Unternehmen etwas mitbekommen. Er hat diese Unternehmen darauf aufmerksam gemacht, in welchem Umfeld sie ihre Anzeigen schalten. Da hat er natürlich ins Wespennest gestochen.

Dann haben Sie die Gruppe #ichbinhier gegründet. Die Idee kommt ja ursprünglich aus Schweden und Sie haben sie für Deutschland übernommen. Die Gruppe ist dann sehr schnell gewachsen, auf etwa 30.000 bis 40.000 Mitglieder. Warum ist es seit einigen Monaten konstant bei dieser Zahl geblieben?

Wir haben wahnsinnig viel Medienaufmerksamkeit bekommen und davon ausgehend hätte ich gedacht, dass wir wesentlich mehr werden müssten. Ich denke, dass es daran liegt, dass es sehr mühselig ist, sich mit dem Hass auseinanderzusetzen. Es ist sehr zermürbend, Sie haben immer wieder dieselben Aussagen. Das kostet wahnsinnig viel Energie und Zeit. Einige sind abgesprungen und wir haben viele stille Mitglieder. Die bleiben einfach in der Gruppe, weil sie die Gruppe unterstützen wollen. Viele Menschen sagen auch, dass der Hass nichts mit ihnen zu tun hat. Der ist da bei Facebook und hat mit dem realen Leben nichts zu tun. Sie denken: Warum soll ich meine Zeit verschwenden und mich mit dem Hass auseinandersetzen?

Was sagen Sie nun nach gut einem Jahr mit #ichbinhier? Was haben Sie erreicht? Den Hass einzudämmen - das haben Sie ja nicht geschafft.

Ich versuche es mal, positiv zu formulieren. Ich sehe immer mehr Menschen, die sich in den Kommentarspalten engagieren und mitdiskutieren. Das müssen gar nicht immer Gruppenmitglieder von #ichbinhier sein, sondern es sind wirklich Leute, die toll und differenziert argumentieren. Wir haben es durch unsere Existenz geschafft, dass das Thema immer wieder in die Medien gekommen ist und es mittlerweile ein Bewusstsein dafür gibt. In weit mehr als 1.000 Kommentarspalten waren wir aktiv, haben ein Gegenbild geschaffen. Wir haben hunderttausende von Kommentaren geschrieben und Millionen von Likes gesetzt. Es ist ein kleiner Schritt und es ist ja sehr deutsch, dass man ständig über die Probleme redet und darüber, dass man eigentlich etwas machen müsste. Und dass man die Probleme seziert und analysiert und Studien macht - aber wirklich aktiv etwas dagegen zu tun, das ist halt das Entscheidende.

Was sind denn die Zukunftspläne von #ichbinhier? In Ihrem Buch kündigen Sie an, mit der Gruppe aus der Netzwelt hinauszutreten.

Eines unserer zentralen Anliegen ist, etwas im Bildungsbereich zu machen. Wir wollen #ichbinhier und dieses Prinzip im Klassenraum üben. Wir wollen Schüler dazu bringen, zu hitzigen Themen sachlich zu diskutieren. Im Moment ist es so, dass wir ein, zwei Piloten geplant haben. Das müssen wir erst mal testen und schauen, ob es funktioniert. Dann schauen wir, ob wir das skalieren können und ein professionelles Konzept an die Lehrerbildungsinstitute weitergeben können.