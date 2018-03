In der Debatte über den Islam in Deutschland hat Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) angegriffen. "Es ist schon ein unglaublicher Vorgang, dass die erste Amtshandlung dieser neuen 'GroKo' ist, nicht zusammenzuführen, sondern zu polarisieren", kritisierte Görke am Samstag.

"In einer Zeit, wo es Angriffe gibt gegen Menschen, die anders denken, in einer Zeit, wo es Angriffe gibt gegen Kirchen, wo Gebetshäuser - wie in Berlin - in Brand gesetzt werden, fängt man an, über diese Frage so zu diskutieren", sagte Görke weiter. Es sei bedauerlich, dass sich der SPD-Landesvorsitzende Woidke an dieser Stelle so "verschwurbelt" eingebracht habe. Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses sei unverletzlich. "Und deshalb gehört auch dieser Islam zu Deutschland."