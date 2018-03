Am 2. April öffnet auch am Jüdischen Krankenhaus in Berlin-Wedding eine Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Sie soll laut KV die Rettungsstelle entlasten und die Notfallversorgung im Norden Berlins verbessern.

Die erste Praxis dieser Art wurde vor etwa zwei Jahren am Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) eröffnet. Die Bilanz ist bisher positiv: "Die Notdienstpraxis bedeutet eine spürbare Entlastung für die hochfrequentierte Rettungsstelle des Krankenhauses", sagte Axel Ekkernkamp, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor des UKB, der Deutschen Presse-Agentur. Die Patienten selbst hätten deutlich verkürzte Wartezeiten.

In den kommenden zwei Jahren will die KV weitere acht solcher Praxen eröffnen, um eine flächendeckende Versorgung zu sichern. Bereits jetzt gibt verschiedene andere Notdienstpraxen, die anders organisiert sind.

In die Notfallpraxis sollen Patienten gehen, die ohne dringlichen Behandlungsbedarf in Notaufnahmen kommen. Die Notfallpraxis öffnet, wenn andere Arztpraxen geschlossen sind, also etwa an Feiertagen und Wochenenden. Dort sollen Patienten hingehen, die ohne dringlichen Behandlungsbedarf in Notaufnahmen kommen. Hintergrund ist der große Andrang auf die Rettungsstellen.