Auch in der Justizvollzugsanstalt Moabit ist zu wenig Personal. Zwar soll in den Berliner Gefängnissen aufgestockt werden. Doch genügt das, um die Situation entscheidend zu verbessern? Matthias Bartsch hat mit den Mitarbeitern der JVA gesprochen.

Sicherheit in der Justizvollzugsanstalt Moabit scheint auch Glückssache zu sein. Udo Helmetag ist einer von mehreren sogenannten Vollzugsdienstleitern. Er ist verantwortlich für hundert Bedienstete in der JVA, die sich wiederum um knapp 500 Häftlinge kümmern. 20 Stellen mehr werden eigentlich gebraucht. Doch sie sind nicht besetzt. Dazu kommt eine Krankheitsquote von bis zu 20 Prozent: "Wir haben Arbeitsverdichtung. Und die führt zu Unwohlsein bei den Bediensteten. Das müssen wir alles auffangen", sagt Helmetag.

Justizvollzugsbeamtin Marina Sahlmann steht kurz vor der Pensionierung. Sie war die erste Frau, die in Moabit männliche Häftlinge betreute. In den vielen Berufsjahren erlebte Sahlmann mehr als einmal, dass sich Gefangene das Leben nahmen. Die meisten Häftlinge in der JVA Moabit sind in Untersuchungshaft. Das heißt, sie sind oft noch nicht lange im Gefängnis.

Eigentlich benötigen solche Menschen Hilfe, sagt Saalmann. Die neue Situation im Gefängnis, in der man über nichts mehr selbst entscheiden kann, führe häufig zum sogenannten Inhaftierungsschock: "Die Arbeit ist unbefriedigend, weil wir keine Zeit mehr haben, mit den Gefangenen zu reden. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Leuten, die wir hier drinnen haben. Wir sollen sie wieder in ein Leben mit sozialer Verantwortung führen. Das können wir nicht, wenn wir keine Zeit haben. Eigentlich sperren wir nur noch ein, versorgen sie, und dann ist das Thema erledigt. Das frustet – auch viele Kollegen."

In Moabit haben 70 Prozent der Gefangenen einen nicht-deutschen Pass. Sie geraten häufig untereinander in Streit, ethnische und religiöse Unterschiede spielen eine Rolle. Dem Justizsenator sind die Zustände in den Berliner Gefängnissen – nicht nur in Moabit – durchaus bewusst. Er hat angekündigt das Personal weiter aufzustocken. 60 befristete Stellen werden die Situation aber wohl nicht entscheidend verbessern.

Wichtig scheint Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) vor allem, dass Häftlinge nicht wieder aus einem Gefängnis ausbrechen: "Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter nicht mit der Hoffnung in den Dienst gehen: Es ist 15 Jahre gut gegangen, es wird auch heute gut gehen. Sondern dass sie mit der Mentalität in den Dienst gehen: Es könnte heute passieren. Es ist eine wichtige Aufgabe für die Führungskräfte vor Ort, die Sensibilität hochzuhalten, damit sie genau hingucken. Und das, was passiert ist und nicht hätte passieren dürfen, in Zukunft unterbleibt."