Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) will als Konsequenz aus den Fluchten von Gefangenen aus Plötzensee und Tegel das Justizpersonal weiter aufstocken. 60 neue Mitarbeiter statt der bislang angekündigten 50 sollen eingestellt werden, sagte Behrendt am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses.

Zwei Berichte von externen Gutachtern hatten am Montag nach den Fluchten von Gefangenen aus Tegel und Plötzensee große Sicherheitslücken offenbart. In beiden Gefängnissen war demnach zu wenig Personal im Einsatz. In der Haftanstalt Plötzensee, wo nach Weihnachten vier Strafgefangene gleichzeitig flohen, hätten Vorschlaghämmer in der Kfz-Werkstatt ungesichert herumgelegen. Die Flucht eines Gefangenen in Tegel sei gelungen "wegen des fahrlässig unachtsamen Verhaltens des Vollzugspersonals".